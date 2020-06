Entreprises : Les possibilités de report des cotisations sociales sont prolongées pour le mois de juin, sur demande...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le déconfinement progressif depuis le 11 mai a permis une reprise progressive de l'activité. Pour le mois de juin, les possibilités de report du paiement des cotisations sociales sont adaptées : les entreprises du régime général et du régime agricole qui ont besoin de recourir à nouveau à ce dispositif devront réaliser une demande préalablement à l'échéance de paiement...

Pour les échéances des 5 et 15 juin, les entreprises qui sont dans l'incapacité de payer leurs cotisations et contributions auront ainsi la possibilité de demander à l'Urssaf, via leur compte en ligne, un report partiel ou total (. Cette demande doit être motivée et préciser les démarches engagées pour réduire le besoin de report de paiement des cotisations (demande de prêt garanti par l'Etat notamment). Elle vaudra pour toutes les cotisations et contributions dues à l'Urssaf et à l'Agirc-Arrco.

Sauf réponse négative de l'Urssaf dans un délai de 48h, la demande sera réputée acceptée. En tout état de cause, la DSN doit être transmise à l'échéance habituelle...

Mode d'emploi

Comme pour l'échéance du mois de mai, pour ce qui concerne les grandes entreprises[1] (ou les entreprises qui relèvent d'un grand groupe), les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont soumises au non-versement de dividendes et au non-rachat d'actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020. S'ajoute désormais la condition que l'entreprise n'ait pas son siège ou l'une de ses filiales dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale.

Les travailleurs indépendants bénéficient d'un dispositif particulier :

Les prélèvements prévus les 5 juin et 20 juin seront de nouveau automatiquement reportés pour les 1.028.000 travailleurs indépendants mensualisés. 565.000 micro-entrepreneurs pourront également ajuster leur paiement du 30 juin.

En raison de leur impact élevé sur la trésorerie de l'Etat et de la sécurité sociale, Gérald Darmanin rappelle que ces mesures sont réservées aux entreprises et micro-entreprises qui en ont le plus besoin. Celles qui le peuvent sont vivement appelées à participer au financement de la solidarité nationale.

Soutien massif

Les reports des échéances sociales des mois de mars, avril et mai ont déjà permis un soutien massif aux entreprises qui y ont largement recouru. Depuis le 15 mars, les reports de cotisations et contributions représentent près de 23 MdsE, ce qui représente un volume massif de soutien à la trésorerie des entreprises et des travailleurs indépendants.

Les modalités de règlement des cotisations et contributions reportées et restant dues après application des dispositifs d'exonération, d'annulation et de reports longs annoncés seront précisées dans le cadre du prochain projet de loi de finances rectificatives...

[1] soit emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5.000 salariés ; soit ont un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d'euros en France.