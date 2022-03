Entreprises : les nouveaux enjeux des communicants

Wiztopic publie les résultats de son étude sur les nouveaux enjeux des communicants. Les anticipations pour 2022 confirment que le télétravail est devenu une pratique dominante...

(Boursier.com) — L 'éditeur des solutions métier des communicants Wiztopic a présenté les résultats de sa dernière étude sur les enjeux, priorités et préoccupations des Dircom et responsables RP des entreprises françaises... 1.203 communicants européens ont ainsi été invités à témoigner sur les enjeux nouveaux de leur métier. L'échantillon était constitué de 55% de Dircom (ou Chief Communication Officers) et 45% de directeurs RP (ou Head of Media Relations).

"Les communicants étaient souvent réticents à s'approprier les nouvelles technologies... Pour la plupart d'entre eux, ce n'est plus le cas déclare Jérôme Lascombe, Président de Wiztopic. Le contexte perturbé par le Covid, les nouvelles menaces cyber et les contraintes réglementaires ont bouleversé leurs pratiques".

Principaux enseignements de l'étude

50% des communicants interrogés se considèrent désormais comme très technophiles...Il y a 5 ans, seuls 21% d'entre eux se déclaraient "geeks"

RSE, organisation de l'équipe, mesure de la performance sont les enjeux prioritaires des communicants...

Un directeur de communication sur deux considère la désinformation comme un nouveau challenge très important ou important.

Concernant les budgets alloués à la communication en 2022, 22% déclarent un budget en croissance, 17% déplorent une baisse de leurs investissements

Réseaux sociaux : Linkedin est le réseau social le plus utilisé par les directeurs de communication et RP (94%), suivi par Twitter (72%). TikTok est utilisé par 10% d'entre eux, ce qui n'est pas négligeable compte tenu de la nouveauté et du format de ce réseau social

Crédibilité de l'information d'entreprise et transformation digitale sont aujourd'hui les principales opportunités identifiées par les communicants

Le télétravail devient une pratique généralisée : Seulement 11% des communicants déclarent qu'ils seront chaque jour à 100% au bureau cette année...

Télétravail et conséquences

L'étude s'est aussi attachée à comprendre les impacts du Covid et du télétravail sur la vie professionnelle des communicants. En 2021, à cause des contraintes réglementaires, mais aussi des politiques adoptées par certaines entreprises, 50% des communicants étaient en télétravail à 75%, même 17% en télétravail à 100%. Seulement 6% n'ont jamais été en télétravail... En fin d'année 2021 les proportions ont évolué, avec la majorité des communicants (61%) en télétravail à 25% et 28% en télétravail à mi-temps...

Seuls 6% d'entre eux sont restés en télétravail à 75% ou plus... Les anticipations pour 2022 confirment que le télétravail est devenu une pratique dominante. Seulement 11% des communicants déclarent qu'ils seront chaque jour à 100% au bureau cette année, 61% à 75% en présentiel et 22% à mi-temps seulement au bureau.

Sans grande surprise, 78% des répondants considèrent que grâce au télétravail l'adoption des nouvelles technologies s'est accélérée, voire fortement accélérée depuis deux ans. Ils sont quand même 11% à considérer que l'impact a été inverse et a ralenti l'adoption des nouvelles technologies. 55% pensent que le respect de la sécurité et de la conformité est devenu plus exigeant...

