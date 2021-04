Entreprises : Les déjeuners et discussions entre collègues manquent a plus de 2/3 des Français

Entreprises : Les déjeuners et discussions entre collègues manquent a plus de 2/3 des Français









A l'avenir, la généralisation du télétravail est pourtant souhaitée par plus de 7 Français sur 10 !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un an après le premier confinement qui a marqué l'entrée du télétravail dans le quotidien et dans les foyers d'une grande majorité de salariés, les zOOms de l'Observatoire Cetelem, accompagnés par Harris Interactive, ont interrogé 1.000 Français sur leur rapport au travail et à ses nouvelles modalités...

La crise sanitaire et ses conséquences dans la sphère professionnelle ont-elles changé la place du travail dans la vie quotidienne des Français ? Comment accueillent-ils le développement massif du télétravail?, et sont-ils favorables à ce que celui-ci se généralise duablement ? Sa pratique depuis un tiers lieu, comme un espace de coworking, va-t-elle s'intensifier ? Le droit au télétravail deviendra-t-il une revendication légitime de la part des salariés ?

Interactions en berne

Les interactions habituellement associées à la vie professionnelle manquent aux Français, que ce soit les discussions entre collègues (73% des actifs occupés), les déjeuners (68%), ou les événements festifs ponctuels (63%).

Suite à la crise sanitaire, le travail a pris une place plus importante dans la vie des actifs français pour 31% d'entre eux, notamment chez les jeunes (41%).

Un quotidien au travail vécu comme plus morose : près de 6 actifs sur 10 (58%) se sentent épanouis dans leur travail, mais seuls 17% des actifs vont jusqu'à s'estimer très épanouis...

Pour environ 1 actif occupé sur 3, la crise a eu un effet délétère sur ses perspectives d'avenir professionnel. Elle a réduit les possibilités de recevoir une promotion ou des primes (33%), et les opportunités sur le marché de l'emploi (32%), tout en augmentant la charge de travail (31%).

Télétravail : plus d'avantages que d'inconvénients ?

Les Français mentionnent toutefois le gain de temps (77%) et la flexibilité (75%) comme les principaux avantages au télétravail ; tandis que parmi les inconvénients, ils citent en premier lieu l'isolement (52%), mais aussi la perte de convivialité (37%), et la sédentarité (32%).

Des télétravailleurs plus modérés à la fois concernant les bénéfices et les difficultés liés au travail à distance : ils sont moins convaincus que les autres Français des gains en flexibilité dans l'organisation du travail (40% contre 45% chez les Français dans leur ensemble)... mais également moins sensibles au spectre de l'isolement (41% contre 52%).

A l'avenir, la généralisation du télétravail est au final souhaitée par plus de 7 Français sur 10 (72%). Les actifs aimeraient télétravailler en moyenne 2 à 3 jours par semaine, et pratiquement la moitié d'entre eux (49%) apprécierait, au moins de temps en temps, pouvoir travailler dans un tiers lieu comme un espace de coworking...