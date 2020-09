Entreprises : Le salaire médian des cadres en poste s'établit à 50 KE

Entreprises : Le salaire médian des cadres en poste s'établit à 50 KE









80% des salaires des cadres sont compris dans une fourchette allant de 36 à 85 KE

(Boursier.com) — Selon les offres d'emploi publiées par l'Apec, le salaire médian des cadres en poste (salaire fixe + part variable) s'établit à 50 KE. Un chiffre qui ressort de l'étude de 43 fonctions cadres différentes. 80% des salaires des cadres sont ainsi compris dans une fourchette allant de 36 à 85 KE. Il est à noter que 54% des cadres bénéficient d'une rémunération comprenant une partie variable...

Les salaires des cadres varient fortement selon la fonction exercée... La rémunération des cadres est, par exemple, de 43 KE dans la fonction Ventes en magasin, contre 67 KE en Direction informatique. Le document propose pour 43 fonctions une fiche détaillée sur la rémunération : salaires selon la mission exercée, la localisation géographique, la taille ou le secteur de l'entreprise, etc...

Question de poste

Les salaires proposés dans les offres d'emploi diffèrent du salaire des cadres en poste... Pour les 43 fonctions étudiées, le salaire médian proposé dans les offres d'emploi publiées par l'Apec est indiqué : Le salaire médian proposé dans les offres d'emploi est en moyenne plus faible que les salaires des cadres en poste (40 KE contre 50 KE). En effet, les entreprises recherchent principalement des cadres jeunes avec quelques années d'expérience seulement...

L'Apec, Association pour l'emploi des cadres, conseille les entreprises en leur proposant des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Elle accompagne les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômés. Son observatoire de l'emploi des cadres analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché de l'emploi cadre.

L'Apec est un acteur du Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP). L'Association, et ses 500 consultants, est présente, avec une cinquantaine de centres, en France métropolitaine et en Outre-mer (Martinique, Guadeloupe et La Réunion).