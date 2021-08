Entreprises : le nombre de défaillances à un niveau historiquement bas

Les aides versées aux entreprises par l'Etat depuis le début de la crise font toujours leur effet.

(Boursier.com) — Les défaillances d'entreprises sont tombées au mois de juillet à un niveau historiquement bas, selon les données de la Banque de France. L'établissement en a relevé 27.896, soit une chute de 27,6% par rapport à la même période un an plus tôt.

Ce repli "s'explique par l'impact momentané qu'ont eues les évolutions réglementaires qui ont modifié temporairement les dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements et en second lieu, par l'ensemble des mesures de soutien qui apportent des aides de trésorerie ou permettent aux entreprises de réduire ou retarder le paiement de certaines charges, et donc le risque de faire défaut sur ces paiements (mesures d'activité partielle, prêts garantis par l'État avec remboursements différés, fonds de solidarité, moratoires, etc.)", explique la Banque de France dans un communiqué.

Selon Bercy, plus de 685.000 prêts garantis par l'Etat ont notamment été distribués depuis mars 2020 pour un montant total de près de 140 milliards d'euros, selon le ministère de l'Economie.

Toutes les catégories et tous les secteurs

Ce recul du nombre de défaillances s'observe pour la plupart des catégories d'entreprises et dans tous les secteurs y compris ceux les plus touchés par les mesures de restrictions liées à la situation sanitaire, dont l'hébergement restauration (-41,9% sur un an) et le commerce (-30,4% sur un an). Comparé au nombre de défaillances enregistré sur un an à fin juillet 2019, période entièrement antérieure à la crise sanitaire, la baisse du nombre de défaillances enregistrée à fin juillet 2021 s'établit à - 47,9 %.

Le recul constaté en juillet apparaît légèrement moins fort qu'à fin juin (-27,9%). Il ne traduit pas une reprise du nombre de défaillances mais s'explique par un "effet de base". En effet, à fin juillet 2021, la base de calcul des variations (août 2019 - juillet 2020) inclut le mois de juillet 2020, cinquième mois de la crise de la Covid-19, qui a conduit, à partir du confinement, à une réduction du nombre de défaillances : avec une base plus faible en nombre de défaillances, les diminutions apparaissent moins importantes sans que le nombre courant de défaillances soit nécessairement plus élevé.

Ce phénomène d'effet de base devrait s'accentuer dans les prochains mois avec la prise en compte progressive, dans la base de calcul des variations, des mois suivants de 2020.