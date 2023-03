Entreprises : La France plutôt bonne élève pour la progression des femmes à des postes de responsabilité dans les ETI

Selon le Baromètre annuel Grant Thornton "Women in Business"

(Boursier.com) — Grant Thornton, groupe d'audit et de conseil en France et dans le monde, annonce les dernières tendances de son baromètre "Women in Business" réalisé auprès de 5.000 entreprises implantées dans 28 pays. Cette année, 298 dirigeants d'entreprises et groupes de taille intermédiaire français ont été interrogés.

L'accession des femmes à des postes de responsabilité stagne au niveau international

L'étude Women in Business 2023 démontre que les nouveaux comportements et nouvelles pratiques de travail mises en place suite à la crise sanitaire n'ont pas permis une progression significative du nombre de femmes occupant des postes de direction ou à responsabilité dans les entreprises de taille intermédiaire.

Selon l'étude menée dans 28 pays, le niveau international s'établit à 32,5%, en très légère progression (+0,5%). Le pourcentage était de 19% en 2004 lors de la première étude Women in Business , l'indicateur progresse donc seulement de 13,5% en près de 20 ans. Elle est néanmoins continue depuis 2018 malgré la crise sanitaire. Cela n'avait pas été le cas lors des précédentes crises de 2008-2009 et 2011.

Si depuis 2018, le niveau mondial est supérieur au seuil symbolique des 30%, l'accélération attendue n'est pas suffisamment encore visible. Selon ce rapport 2023, le développement rapide d'un environnement de travail hybride, alliant présentiel et travail à distance, pourrait permettre une progression notable du nombre de femmes accédant à des fonctions à responsabilités et/ou de direction. 53% des entreprises interrogées ont retenu le modèle hybride comme mode d'organisation du travail...

Le modèle hybride en soutien

L'étude souligne que les entreprises qui ont adopté ce modèle hybride sont celles qui ont les plus hauts niveaux de femmes dans le top management. La part des cadres supérieurs féminins s'établit à 34% dans les sociétés avec un mode de travail hybride. Le niveau atteint 36% dans celles qui ont mis en place une flexibilité totale.

Il est seulement de 29% dans celles qui ont privilégié un modèle principalement fondé sur le présentiel, un format désormais perçu comme handicapant pour la progression de carrière des femmes, souvent obligées d'envisager un travail à temps partiel afin de concilier vie professionnelle et personnelle...

Une progression assez marquée pour la France

En France, avec 35%, la part des femmes à des postes à responsabilité ou de direction rebondit (+4%) rapporté à 2022. Il s'agit du plus haut niveau historique depuis le lancement de notre étude mondiale en 2004. C'est également au-dessus de celui de l'Union européenne (33%) et de la moyenne des 28 pays participants à l'étude. Depuis 2019, ce pourcentage a très clairement progressé, passant de 18% à 35%...

Les nombreux dispositifs règlementaires et législatifs instaurés depuis 2010 tels que l'index d'égalité salariale, le code Afep-Medef, la loi Copé-Zimmermann et la récente loi Rixain qui impose désormais aux sociétés de plus de 1000 salariés une part de 30% de femmes dans les instances de direction en 2027 et de 40% en 2030 ont donc été efficaces et incitatifs.