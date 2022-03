Entreprises et lieu de travail : le grand bouleversement... ou pas ?

La bonne question à se poser : le retour au bureau oui, mais pour quoi faire ?

(Boursier.com) — " Génie des Lieux", le cabinet de conseil indépendant en design, co-conception et réalisation d'espaces de travail, un an après une première consultation sur le sujet a mené une nouvelle enquête auprès de 3.512 professionnels afin de connaître leur vision du travail dans le futur et les évolutions apportées dans leur entreprise depuis le début de la crise sanitaire...

2022 : Une adaptation à la crise sanitaire bien meilleure qu'en 2021

Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises françaises ont pu opérer de nombreux changements... Ainsi, en 2021, 41% des Français estimaient que leur société s'était "moyennement" adaptée à la situation et seulement 28% que celle-ci était "bonne". En 2022, il semble que les entreprises se sont bien améliorées puisque 37% estiment que l'adaptation de leur entreprise est "bonne", 14% "très bonne" et voir "excellente" pour 7%.

Des évolutions différentes en seulement un an...

Tout comme en 2021, c'est le télétravail qui reste la préoccupation majeure : 46% en 2021 et 41% encore en 2022. La communication interne qui enregistrait 19% de représentativité en 2021 a certainement eu moins de nécessité en 2022 avec seulement 10% et se trouve remplacée par la mise en place de nouvelles règles de fonctionnement avec 16% (12% en 2021) juste devant la formation des managers avec 15% (13% en 2021).

Les nouvelles grandes réflexions : adaptation des espaces et des outils

En 2021, l'adaptation des espaces était déjà envisagée ou en cours pour 61% des entreprises. En 2022, c'est encore plus une réalité avec 69 % de représentativité (34% oui et 35% en cours).

Même constat pour l'adaptation du management qui comptabilisait 48 % de "oui" en 2021 et 49% en 2022. D'autres projets restent encore en cours comme le positionnement de l'entreprise à 51% en 2021 et 48% en 2022, ainsi que la mise en place de nouveaux modes d'organisation à 55% en 2021 et 51% en 2022. Le développement de nouveaux outils fait également un bon en 2022 avec 45% "d'en cours" contre 44% de qui ne l'avait pas envisagé en 2021.

Toujours pas de télétravail en coworking

Déjà en 2021, très peu d'entreprises (seulement 9%) proposaient à leurs collaborateurs de télétravailler dans des espaces de coworking à proximité de leur domicile. En 2022, ce taux a baissé pour atteindre 7% et les réfractaires sont encore plus nombreux aujourd'hui avec 71% contre 67% en 2021.

Encore moins de concertation

A la question Votre entreprise a-t-elle consulté les collaborateurs sur leur souhait d'évolution des pratiques de travail, du management, des environnements de travail, etc? , la réponse qui était "non" à 61% en 2021 l'est toujours en 2022 pour 67 % des personnes interrogées.

Choisir son lieu de travail ?

Laisser totalement le choix aux salariés du télétravail ou du présentiel n'était pas au goût du jour en 2021... et encore moins en 2022 ! En effet, 52% des entreprises déclaraient l'année dernière ne pas laisser aux collaborateurs le choix de leur lieu de travail et elles sont aujourd'hui plus de 57% à le revendiquer.

Seulement 24% sont susceptibles d'accorder cette liberté pour du télétravail de 1 ou 2 jours par semaine (15% en 2021).

Un fort besoin d'accompagnement pour réaménager les espaces...

La question du réaménagement des espaces de travail reste la priorité et surtout le sujet qui nécessite un véritable accompagnement. C'est ce que déclarent 77% des professionnels interrogés en 2022 et qui étaient déjà 64% dans ce cas en 2021.

L'organisation des modes de travail intéresse également 68% des sociétés (contre 61% en 2021) ainsi que les nouvelles façons de manager à 62% (contre 59 % en 2021)

Les objectifs pour 2022 ? Les mêmes qu'en 2021 !

Le télétravail c'est bien, mais faire revenir les collaborateurs au bureau reste la préoccupation No1 de 81% des entreprises en 2022 (77% l'année dernière). Le deuxième objectif pour 75% concerne l'amélioration des espaces afin de mieux gérer l'hybridation quasi inévitable du travail : à distance et en présentiel. A la troisième place, 55% des entreprises veulent rassurer leurs équipes sur les enjeux sanitaires (61% en 2021).

Retour vers le futur du travail ?

Même si les entreprises veulent plus de présentiel, le télétravail fait désormais partie intégrante du quotidien... Ainsi, plus de 72% des entreprises envisagent une grande proportion de collaborateurs en "home office" dans le futur et étaient déjà 64% à le penser en 2021... La possibilité de travailler dans différents lieux ne fait plus partie de leur vision du travail dans l'avenir et enregistre 58% de votes, contre 61% l'année dernière. En revanche, la réduction des surfaces de bureau à son strict minimum est plus envisagée pour 62% en 2022 alors qu'ils n'étaient que 57% en 2021...

Méthodologie : enquête réalisée à partir des données de deux sondages effectués en ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France, selon la méthode des quotas. Le premier réalisé durant la période du 18 au 21 janvier 2021 auprès de 3.908 professionnels répartis sur l'ensemble du territoire français. Le deuxième réalisé durant la période du 28 janvier au 4 février 2022 auprès de 3.512 professionnels répartis sur l'ensemble du territoire français.

Profils des personnes interrogées : 41% d'employés, 37% de managers et 22 % de dirigeants.

Toutes les informations mises en avant par les personnes interrogées sont déclaratives.

