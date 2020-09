Entreprises : coup de projecteur sur les bureaux flexibles

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après les dernières informations recueillies dans le cadre du troisième sondage d'opinion Workthere, la demande de renseignements pour les espaces de bureaux flexibles a presque triplé en Europe entre avril et juillet 2020, suite au retour de la confiance des marchés et à la sortie de confinement de nombreux pays...

Les chiffres montrent que ces demandes ont atteint 46% de leur niveau habituel à travers l'Europe, comparé à seulement 16% en avril et 28% en mai. Au niveau mondial, les demandes d'information pour cette catégorie d'espaces tertiaires se situent à 44% au-dessus de leur niveau pré-Covid...

Amélioration en cours

Selon le Conseil international en immobilier Savills, cette tendance reflète une amélioration de la confiance des marchés à travers l'Europe, 44% des personnes interrogées exprimant leur optimisme pour les trois prochains mois, et 85% pour les 12 prochains mois... Ces chiffres ne s'élevaient qu'à 42% et 80% respectivement au mois de mai dernier. Seulement 7% des personnes sondées restaient indécises sur les perspectives pour l'année prochaine...

Outre ces opinions positives sur l'évolution du marché, le sondage montre que cette confiance dans un retour au travail a eu un impact sur le taux d'occupation moyen des bureaux en Europe, qui s'établit désormais à 41%...

Ressenti plus positif

Le taux d'occupation contractuel résiste encore davantage, avec un niveau de 68% attendu pour la fin août. Le taux d'occupation moyen dans le monde reste de seulement 40%, mais là aussi le taux d'occupation contractuel est plus élevé et devrait atteindre 64% à la fin août...