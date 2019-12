Entreprises : comment mal commencer 2020 ?

2020 rime avec "rien" pour 42% des Français et "chagrin" pour 25% d'entre eux !...

(Boursier.com) — Comme chaque année, les Français profitent du nouvel an pour formuler de bonnes résolutions... Sauf peut-être côté professionnel ! En effet, QAPA, l'agence d'intérim 100% online, a interrogé plus de 4,5 millions de personnes afin de savoir si cette nouvelle année serait placée sous le signe des bonnes résolutions pour leur travail et apparemment, ce ne sera pas vraiment le cas pour 2020...

Première bonne résolution professionnelle pour 2020 : rien !

Pour la majorité des Français, l'année 2020 ne sera pas celle consacrée à l'épanouissement de leur vie professionnelle...

En effet, plus de 63% des femmes et 59% des hommes interrogés avouent qu'ils ne prendront aucune bonne résolution concernant leur travail ou leur carrière.

Quels objectifs ?

Même si 20% des Français ont comme objectif principal d'avoir plus de salaire en 2020, ce souhait reste plus important chez les hommes (24%) que chez les femmes (16%)... De leur côté, les femmes sont 21% à prévoir pour la nouvelle année de faire moins d'heures de travail, mais également d'avoir moins de responsabilités (20%).

Le deuxième objectif pour les hommes est d'avoir... plus de loisirs à hauteur de 19% !

2020 rime avec...

Les Français voient-ils la nouvelle année avec enthousiasme, neutralité ou bien morosité ? Il semblerait que pour 42% des Français, 2020 est une année qui ne rime avec... "rien" ! Pour 33%, cette nouvelle année est quand même vue avec "entrain" et pour 25% elle rime avec "chagrin".

Une fois les fêtes passées, la première journée de travail est vécue très différemment par les Français : Ainsi, elle semble difficile pour 51% des sondés, tandis que seulement 25% vivent cette reprise "normalement". Enfin, 24% la trouvent très facile à passer...

Pour 2020... on ne change rien !

Pas question de se lever plus tôt pour la première journée de boulot : 53% des Français mettront leur réveil à la même heure que d'habitude. Et si seulement 22% se lèveront un peu plus tôt, plus de 26% iront même jusqu'à dormir plus longtemps...

Si la majorité des Français arrive au travail aux mêmes horaires que d'habitude, plus de 65% partent également à la même heure que les autres jours de l'année... Voir même un peu plus tôt pour 18% des personnes interrogées et seulement 17% vont faire un peu de zèle pour bien commencer l'année.

Un café... what else ?

Quelle est la première chose que font les Français lorsqu'ils arrivent sur leur lieu de travail ? Pour plus de 61% des femmes et 57% des hommes c'est le café avec les collègues... Certainement pour se raconter en détail les festivités de la fin d'année. 17% de courageux commencent à travailler directement et 15% entament la lecture de leurs messageries avant toute chose...

Méthodologie : Sondage réalisé entre le 16 et 26 décembre 2019 auprès de 4,5 millions de candidats sur QAPA. Parmi ces personnes interrogées, 52% d'entre eux sont des non-cadres et 48% sont des cadres. Les chiffres et statistiques représentent un état des lieux de l'emploi en France. Toutes les informations mises en avant par les candidats sont déclaratives...