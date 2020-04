Entreprises : 72% des Français ne feront plus la bise à leurs collègues après le déconfinement...

Entreprises : 72% des Français ne feront plus la bise à leurs collègues après le déconfinement...









Les attitudes des Français au travail vont-elles changer après le confinement ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — QAPA, la plateforme de recrutement par l'intérim, a voulu savoir si la crise sanitaire allait avoir un impact sur l'attitude des Français et les rapports humains au travail après le confinement. Une enquête qui montre que beaucoup de choses risquent de ne plus être comme avant...

La crise sanitaire mondiale va-t-elle profondément changer les attitudes des travailleurs ? Il semble que plus de 63% des Français le pensent. Les femmes (72%) sont même beaucoup plus convaincues de ces bouleversements que les hommes (53%).

Plus de bisous...

La bise aux collègues risque de devenir une pratique ancienne d'un temps révolu... En effet, plus de 72% des Français déclarent qu'ils n'embrasseront plus leurs collègues ! Dans le détail, si 34% ne le faisaient déjà pas avant le coronavirus, 38% les rejoindront et ne le feront plus également.

La poignée de main fait en revanche de la résistance et va encore survivre un peu pour rester dans les moeurs au travail... mais davantage chez les hommes ! Ainsi, 66% des hommes disent qu'ils continueront à serrer la main de leurs collègues contre 58% des femmes qui ne le feront plus.

Le travail c'est la santé ?

Avec la crise sanitaire, les Français sont-ils plus suspicieux des infections et des contaminations ? Apparemment, les femmes sont davantage soucieuses du bien être d'autrui puisqu'elles sont 57% à déclarer vouloir rester chez elles en cas de maladie alors que 61% des hommes iront travailler quand même malgré leur état...

Pourtant, à l'inverse, une grande majorité des Français préfère que les autres personnes malades restent chez elles. En effet, c'est ce que déclarent 66% des hommes et 83% des femmes interrogées qui demanderont à leurs collègues fiévreux de rentrer chez eux...

Si tout le monde espère avec impatience la fin de cette crise sanitaire, plus de 81% des Français pensent malheureusement que cette épidémie de coronavirus reviendra chaque année à la même saison, tout comme la grippe...

Méthodologie : Sondage réalisé entre le 31 mars et 3 avril 2020 auprès de 4,5 millions de candidats et 135.000 recruteurs sur QAPA. Parmi ces personnes interrogées, 52% d'entre eux sont des non-cadres et 48% sont des cadres. Toutes les informations mises en avant par les candidats sont déclaratives.