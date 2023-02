Entreprises : 70% des licenciements pour faute grave motivés par un abandon de poste

123.000 abandons de poste ont ainsi donné lieu à licenciement pour faute grave ou lourde au premier semestre 2022.

(Boursier.com) — Environ 70% des licenciements pour faute grave ou lourde dans le secteur privé sont motivés par un abandon de poste, selon des chiffres de la Dares (ministère du Travail) publiés jeudi. Au 1er semestre 2022, 173.000 contrats de travail du secteur privé ont été rompus suite à un licenciement pour faute grave ou lourde, peut-on lire dans un communiqué et 71% étaient justifiés pour un abandon de poste.

Cet abandon "constitue le premier motif devant ceux de nature disciplinaire (27%, en majorité des violences, des comportements déloyaux ou d'insubordination", explique la Dares. Il s'agit pour l'essentiel d'abandons de postes définitifs (94% des cas, encadré) et nettement plus rarement d'abandons temporaires (6%). Au total, 123.000 abandons de poste ont ainsi donné lieu à licenciement pour faute grave ou lourde au premier semestre 2022, dont 116.000 concernent des CDI...

55% s'inscrivent à Pôle emploi sous 3 mois

Dans le commerce, transport et entreposage, les salariés abandonnent plus souvent leur CDI : ils étaient 41.000 salariés au premier semestre 2022, ce qui représente 18% des ruptures involontaires de CDI et 7% des fins de CDI dans ces secteurs.

Dans les trois mois suivant leur licenciement, 55% des individus s'inscrivent à Pôle emploi, qu'ils retrouvent un emploi salarié ou non sur la même période et 43% ouvrent un nouveau droit à l'assurance chômage, ce qui représente environ 50.000 personnes.

Les individus abandonnant leur CDI ont moins recours à l'assurance chômage que ceux mettant fin à leur CDI par une rupture conventionnelle : parmi ces derniers, les proportions d'inscription à Pôle emploi et d'ouverture de droit sont respectivement de 73% et 60%.

Enfin, 24% des personnes ne sont ni en emploi salarié, ni inscrites à Pôle emploi dans les trois mois suivant leur licenciement pour faute grave ou lourde du fait de l'abandon de leur CDI...