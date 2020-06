Entreprises : 47% des Français trouvent leurs managers moins conciliants qu'avant la crise

Entreprises : 47% des Français trouvent leurs managers moins conciliants qu'avant la crise









76% des Français trouvent que les relations avec leurs supérieurs ont changé...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — QAPA, la plateforme de recrutement par l'intérim, a enquêté auprès de 4,5 millions de personnes pour savoir quel était le comportement des managers depuis la crise sanitaire et le retour au travail. Un sondage qui dévoile d'importants changements relationnels et comportementaux...

Des changements humains "brutaux"

La crise sanitaire mondiale aura profondément marqué les relations humaines... Ainsi, plus de 76% des Français avouent que depuis le covid-19, le relationnel avec leurs supérieurs hiérarchiques a changé de façon radicale et flagrante...

Selon vous, depuis la crise sanitaire, vos relations avec votre chef, votre patron ou vos managers ont-elles changé ? Réponses Pourcentages Oui 76% Non 24%

C'était mieux avant...

Malheureusement, ce changement de relations est bien loin d'être positif ! En effet, si 21% des Français trouvent leurs supérieurs plus conciliants et 32% inchangés, plus de 47% déclarent qu'ils sont bien moins accommodants qu'avant la crise sanitaire. Et si pour 15%, les managers sont plus détendus ou pareils qu'avant à 29%, 59% vont même jusqu'à les trouver bien moins cool...

Vous trouvez que vos supérieurs sont : Réponses Pourcentages Plus conciliants 21% Pareils qu'avant 32% Moins conciliants 47% Globalement, vous trouvez que vos supérieurs sont : Réponses Pourcentages Plus cool qu'avant 15% Pareils qu'avant 29% Moins cool qu'avant 56%

Des changements entre collègues...

Du côté des collègues, même constat. 59% des Français ont remarqué un changement relationnel avec leurs camarades de travail depuis la reprise du travail et la fin du confinement.

Depuis la crise sanitaire, vos relations avec vos collègues ont-elles changé ? Réponses Pourcentages Oui 59% Non 41%

Mais en beaucoup mieux !

Cependant, les modifications sont totalement à l'inverse des supérieurs. Ainsi, 41% des Français trouvent que leurs collègues sont plus conciliants qu'avant... 27% ne voient pas de différence et seulement 32% les trouvent moins accommodants. 44% vont même jusqu'à les déclarer plus cool qu'avant alors que 35% n'ont pas changé et 21% semblent plus stressés...

Vous trouvez que vos collègues sont : Réponses Pourcentages Plus conciliants 41% Pareils qu'avant 27% Moins conciliants 32% Globalement, vous trouvez que vos collègues sont : Réponses Pourcentages Plus cool qu'avant 44% Pareils qu'avant 35% Moins cool qu'avant 21%

Méthodologie : Sondage réalisé le 17 et 19 juin 2020 auprès de 4,5 millions de candidats sur la plateforme QAPA. Parmi ces personnes interrogées, 52% d'entre eux sont des non-cadres et 48% sont des cadres. Toutes les informations mises en avant par les candidats sont déclaratives.