Entreprises : 38% des Français ne veulent pas porter le masque !









Pour les 2/3 des Français la distanciation sociale est impossible en entreprise

(Boursier.com) — Les Français ont-ils peur de retourner au travail ? C'est la question que QAPA, la plateforme de recrutement par l'intérim, a posé à plus de 4,5 millions de personnes. Une enquête qui révèle une crainte profonde mais également des réactions très claires concernant le port du masque en entreprise.

Au total, 38% des Français ne veulent pas porter un masque dans leur entreprise... Dans le détail, ils sont plus de 12% à refuser cette protection si elle n'est pas obligatoire et plus de 26% qui ne suivront pas le port imposé par l'état à partir du 1er septembre. Cependant, malgré cette opposition, 62% des Français vont porter un masque dans leur société : 36% le feront par obligation et 25 % le feront volontairement...

L'obligation du port du masque pour tous les salariés en entreprise ne semble pas possible pour une grande majorité de Français. En effet, ils sont plus de 58 % à déclarer que porter un masque n'est pas envisageable sur leur lieu de travail...

Selon vous, l'obligation du port du masque pour tous les salariés est-elle envisageable dans votre entreprise ? Réponses Pourcentages Oui 42 % Non 58 %

Le salaire de la peur

Même après l'été, la crainte du coronavirus est encore bien présente dans l'esprit des Français. En effet, plus de 56 % des personnes interrogées craignent de reprendre le travail et d'augmenter ainsi le risque d'être contaminés par le virus.

Craignez-vous de reprendre le travail avec un risque de contamination qui reprend ? Réponses Pourcentages Oui 56 % Non 44 %

Gardez vos distances !

A la question la distanciation sociale en entreprise est-elle selon vous possible ? , la réponse des Français est très claire : plus de 66% déclarent que conserver plus d'un mètre entre les personnes présentes dans leur entreprise est totalement impossible à appliquer correctement...

Méthodologie : Sondage réalisé entre le 17 et 21 août 2020 auprès de 4,5 millions de candidats sur la plateforme QAPA. Analyse réalisée par quotas. Parmi ces personnes interrogées, 52 % d'entre eux sont des non-cadres et 48 % sont des cadres. Toutes les informations mises en avant par les candidats sont déclaratives...