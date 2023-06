Entreprises : 2/3 des salariés français espèrent une augmentation en 2023

Le salaire (66%), la sécurité de l'emploi (40%), le plaisir au travail (37%) sont les critères les plus importants dans un emploi...

(Boursier.com) — Dans un contexte de crise pour leur pouvoir d'achat et d'inflation galopante, les attentes des salariés en matière d'augmentation salariale ont bondi cette année... C'est ce que révèle la nouvelle étude intitulée "People at Work 2023 : l'étude Workforce View" d'ADP menée auprès de plus de 32.000 actifs dans 17 pays, dont près de 2.000 en France.

Selon cette enquête, 2/3 des salariés français anticipent une augmentation au cours des 12 prochains mois, soit auprès de leur employeur actuel, soit en changeant d'emploi. Néanmoins en Europe, la France reste l'un des pays où les attentes sont les plus basses comparé à la Pologne (83%), aux Pays-Bas (76%) et au reste du monde (83%).

Ceux qui s'attendent le plus à bénéficier d'une augmentation sont les jeunes âgés de 18-24 ans (79% contre 62% chez les 25 ans et plus), les hommes (75% contre 53% des femmes), ainsi que ceux évoluant dans les secteurs des médias et de l'information (91%), de la finance (84%), de l'informatique et des télécommunications (76%), de l'industrie et de l'immobilier (75%). Les salariés exerçant dans le commerce (54%), l'éducation et la santé (58%), et l'hôtellerie-restauration (66 %) sont les moins nombreux à espérer une augmentation...

Coup de pouce

En moyenne, les collaborateurs s'attendent à une augmentation de 5,64% contre 8,3% au niveau mondial. Et ils ne sont que 10% en France à espérer une augmentation de 10% ou plus, contre 34% des travailleurs dans le monde.

Par secteurs d'activité, les salariés qui prévoient les plus fortes augmentations cette année sont ceux évoluant dans l'immobilier (une augmentation de 6,92% en moyenne), l'hôtellerie-restauration (6,52%), l'informatique et les télécommunications (6,11%). A l'opposé, les travailleurs évoluant dans le secteur de l'industrie sont ceux qui anticipent la plus faible augmentation (4,83%).

Au cas où ils ne pourraient pas être augmentés, l'alternative la plus acceptable pour les travailleurs serait le versement d'une prime exceptionnelle (43%), suivie par l'obtention de bons de voyage (37%), de cartes-cadeaux (36%) et de jours de congés supplémentaires (32%).

En France, plus de la moitié des actifs (54%) estiment être sous-payés !

Confrontés à une crise du coût de la vie, les travailleurs se disent prêts dans de nombreux pays à engager un mouvement social pour contraindre leurs employeurs à se montrer plus généreux en matière de rémunérations et de conditions de travail.

D'ailleurs en France, plus de la moitié des actifs (54%) estiment être sous-payés, seuls 26% considèrent être correctement payés. Les femmes sont 61% à affirmer être sous-payées contre 49% des hommes.

Ce sentiment d'injustice est encore plus accentué chez les collaborateurs parents puisque 65% des mères jugent leur rémunération trop faible contre 52% des pères. De manière générale, les parents (58%) sont plus nombreux à trouver leur salaire insuffisant par rapport à ceux qui n'ont pas d'enfant (48%).

Les salariés qui travaillent dans l'éducation et la santé sont les plus nombreux à dire être sous-payés (65%), devant ceux évoluant dans l'industrie (60%), le commerce (59%), le transport et la logistique (58%), contrairement à ceux du secteur des médias et de l'information qui sont seulement 29% à penser être sous-payés...

De plus, le salaire demeure un facteur déterminant dans la vie des travailleurs. Pour deux tiers des Français interrogés (66%), il est le critère le plus important, loin devant la sécurité de l'emploi (40%), le plaisir au travail (37%), la flexibilité des horaires (31%) et l'évolution de carrière (30%). A noter que le salaire est un critère fortement exprimé chez les salariés âgés de 25 ans et plus (69 % dont 71% chez les 55 ans et plus, contre 50% chez les 18-24 ans).

En 2022, des augmentations salariales légèrement insuffisantes face à l'inflation...

Les attentes en termes d'augmentations interviennent alors que près de 7 travailleurs sur dix (68% contre 62 % dans le monde) en ont bénéficié d'une en 2022. Si trois quarts des hommes (75%) ont été augmentés, ce ne fût le cas que pour 59% des femmes.

Ce sont les salariés exerçant dans les secteurs des médias et de l'information (85%), de la finance (81%) et de l'industrie (75%) qui sont les plus nombreux à avoir bénéficié d'une augmentation. A l'opposé, ceux évoluant dans les secteurs du commerce (57%), l'hôtellerie-restauration et les services professionnels (64%), l'éducation et la santé (67%) sont moins nombreux à avoir été augmentés...

Les DRH doivent prendre en compte ces enjeux : "pour cela, ils ont besoin de plus du temps pour se concentrer plus sur la gestion des talents, notamment en se libérant d'une partie des tâches administratives et en bénéficiant de solutions adaptées, que ce soit pour la gestion et le suivi des entretiens professionnels, du développement professionnel et de la formation" conclut Carlos Fontelas de Carvalho, Président d'ADP en France et en Suisse.