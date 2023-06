Entreprise : le gros coup de fatigue des managers

53% d'entre eux se sont retrouvés en arrêt maladie en 2022 selon la 8ème édition du Baromètre de Malakoff Humanis

(Boursier.com) — "L 'augmentation des arrêts maladie est un sujet de préoccupation majeur pour les pouvoirs publics comme pour les entreprises", rappelle Malakoff Humanis dans son dernier baromètre dédié à la santé au travail. Et les managers ne sont pas épargnés : 53% d'entre eux ont été arrêtés au moins une fois dans l'année.

Ils comptent même parmi les salariés les plus arrêtés pour maladie et enregistrent la plus forte progression cette année (+13 pts). "La moitié d'entre eux se dit stressée au travail (vs 38% pour les non-managers). Un stress qui peut s'expliquer par une plus grande difficulté à gérer les priorités (pour 54% des managers vs 40% pour les non-managers) ou un fort empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle (55% vs 27%)".

Désengagement

Ils sont également plus nombreux à consulter un psychologue ou un psychiatre (13% vs 7%). L'étude souligne également des signes de désengagement plus forts chez les managers : 45% seraient prêts à prendre un arrêt maladie alors qu'ils ne sont pas malades (vs 33% pour les non-managers) et 36% déclarent ne pas être investis dans leurs tâches (vs 25%).

Les managers doivent par ailleurs gérer l'absentéisme au sein de leurs équipes. Près d'un sur deux estime que le travail hybride et le télétravail ont rendu plus complexe leur rôle. 'Ils disent notamment avoir des difficultés à détecter et à gérer les situations de vulnérabilité de leurs collaborateurs ou à répartir leur charge de travail" et "58% seraient intéressés par des formations pour accompagner leurs collaborateurs en arrêt maladie", indique Malakoff Humanis.

Davantage d'absentéisme

Plus globalement, le baromètre révèle une nette augmentation des arrêts multiples : 45% des salariés en France ont été arrêtés au cours des 12 derniers mois ont eu au moins 2 arrêts (vs 41% en 2022 et 41% en 2021), une tendance confirmée par près de la moitié des médecins traitants.

Toutes durées confondues, la maladie ordinaire reste le premier motif des arrêts maladie et c'est également le motif qui affiche la plus forte progression cette année (28% vs 21% en 2022). Viennent ensuite le Covid (17%), les troubles psychologiques (15%) et les troubles musculosquelettiques (13%).