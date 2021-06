Entreprise : 10 patrons de grands groupes lancent un appel en faveur de l'intégration des réfugiés

Entreprise : 10 patrons de grands groupes lancent un appel en faveur de l'intégration des réfugiés









"Aujourd'hui, alors que nous vivons une crise sociale et économique sans précédent, c'est à nous, entreprises, de faire bouger les lignes", ont estimé des patrons réunis au sein d'un collectif baptisé "Refugees are talents"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Accor , Adecco, Barilla, BNP Paribas, Ikea, Ipsos, Keolis, L'Oréal, Michelin, Sodexo... Alors que "chaque année la France accueille 50.000 personnes réfugiées et autant de talents", dix dirigeants de grandes entreprises ont décidé de s'engager pour leur cause. Dans une tribune publiée dans le 'Journal du Dimanche', ils appellent à davantage d'intégration.

"Certains d'entre eux sont diplômés, d'autres non, mais tous ont des compétences et des expertises recherchées par les organisations, et avant tout, une forte volonté d'intégration", ont fait valoir les patrons réunis au sein d'un collectif baptisé "Refugees are talents".

"Aujourd'hui, alors que nous vivons une crise sociale et économique sans précédent, c'est à nous, entreprises, de faire bouger les lignes", ont souligné les signataires, estimant répondre, avec cette démarche, "aux enjeux de notre société", pour imaginer "un nouveau modèle d'entreprise où performance et solidarité vont de pair".

"Une augmentation de 20% de leur capacité d'innovation"

"'Refugees Are Talents' se donne pour mission de partager de bonnes pratiques, de renforcer la sensibilisation des collaborateurs et de favoriser le processus d'intégration des réfugiés statutaires", poursuivent les patrons.

Selon eux, "les équipes inclusives, en libérant le potentiel de chacun et chacune, conduisent à une augmentation de 20% de leur capacité d'innovation". En outre, dans 87% des cas, les équipes inclusives prennent "de meilleures décisions" que les équipes non inclusives, affirment-ils.

Le statut de réfugié défini par la convention de Genève

"Il est de notre responsabilité à tous de préparer l'avenir de nos entreprises et de nous entourer des meilleurs talents. S'engager pour l'accueil de personnes réfugiées est un levier puissant qui renforce la raison d'être de nos entreprises et la performance de chaque entité", ont-ils encore estimé.

Pour rappel, le statut de réfugié est défini par la convention de Genève de 1951. "Les personnes qui l'obtiennent ont le droit de travailler immédiatement dans nos entreprises. Nous pouvons agir pour renforcer leur employabilité et leur citoyenneté", rappelle le collectif.