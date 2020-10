Entrepôts en France : à la recherche de certitudes

Entrepôts en France : à la recherche de certitudes









Adaptation, résilience et gestion de l'incertitude sont devenues les maitres mots qui guident l'organisation des 'supply chain' pour traverser les prochains trimestres

(Boursier.com) — Dans un contexte incertain de retour économique "différé" par la ré-aggravation de la crise sanitaire, la demande placée d'entrepôts logistiques a totalisé 1,8 million de m(2) au terme du 3ème trimestre 2020. Ce volume d'activité, le plus faible depuis 5 ans, laisse entrevoir un léger regain au cours des deux derniers trimestres, qui restent en deçà de leurs niveaux de croisière. Du point de vue fonctionnel, la logistique est sortie par le haut du confinement, mais l'inégale reprise selon les secteurs d'activité émousse la force du rebond...

Une nouvelle séquence s'écrit maintenant que les effets secondaires du Covid 19 se diffusent dans les circuits économiques et que les mesures sanitaires se prolongent. En toute logique, il faut s'attendre à un redémarrage graduel de l'immobilier logistique pour un volume de demande placée qui restera un moment un cran en deçà des rythmes des années précédentes.

Adaptation, résilience et gestion de l'incertitude sont devenues les maitres mots qui guident l'organisation des supply chain pour traverser les prochains trimestres, où pics et creux de consommations sont appelés à se succéder...

Le profil de la demande placée en 2020 exprime cette tendance

D'un côté, une montée en charge de l'activité de logisticiens qui réorientent leurs débouchés et accompagnent la forte croissance des ventes du e-commerce ; ceux-ci ont, en majorité, porté leurs choix immobiliers sur des prises à bail de bâtiments de 10.000 à 30.000 m(2). Les chargeurs ont en fait largement confié ce volet immobilier à ces 3PL et transporteurs, très présents dans le cadre de prises à bail d'entrepôts de seconde main.

De l'autre, les chargeurs se sont majoritairement concentrés sur la finalisation de projets de plateformes neuves prévues de longue date, en particulier sur des formats XXL (MOBIVIA, SAMADA/MONOPRIX, SUN CITY, INTERMARCHE). Ces acteurs poursuivent une stratégie classique de massification et d'optimisation des capacités logistiques d'amont en bordure des grands bassins de consommation...

Entre ces deux polarités de la gestion à court terme et de la projection plus lointaine, les formats compris en 30.000 m(2) et 60.000 m(2) affichent le creux d'activité le plus important : 300.000 m(2) commercialisés en 9 mois contre 800.000 m(2) l'an passé.

Demande plus segmentée

Plus généralement, une partie de la demande immobilière qui était appelée à se redéfinir depuis la mi-mars a pu être été décalée au profit d'une gestion de l'immédiat ou de sujets stratégiques déjà engagés... Au-delà de ces volumes d'activité perdus ou repoussés, la demande exprimée reste bel et bien là mais apparaît plus segmentée. Nombre d'acteurs (chargeurs ou logisticiens) confirment leurs intentions d'investir dans leur 'supply chain', qu'il s'agisse de 'process intralogistiques' ou de capacités d'entreposage assises sur des projets nouveaux.

Les achats en ligne ont indéniablement bénéficié d'effets de report qui confirment l'importance - mais aussi les limites - de solutions logistiques omnicanales appelées à être "musclées". La FEVAD estime que la part des achats en ligne dans le commerce passera à 13% en 2020 (contre 9,8% en 2019) mais, in fine, le report est loin d'être complet et s'effectue sur fond de contraction de la consommation globale et d'épargne de précaution au plus haut.

La restauration d'un volume de demande placée d'entrepôts au-delà des 3 millions de m(2) (moyenne annuelle décennale 2010-2019) dépendra pour partie d'une stabilisation de la consommation des ménages et d'une resynchronisation du couple offre/demande dans l'économie française (et sur ses marchés de débouchés à l'export). Le rythme d'activité des deux derniers trimestres confirme pour l'heure cette hypothèse d'un redémarrage graduel, et les 2,5 millions de m(2) de demande placée devraient être atteints au terme de l'année 2020.

Questions posées

Du côté des valeurs locatives, le loyer prime reste inchangé sur l'ensemble du territoire, sachant que les pressions haussières restent bien présentes pour plusieurs marchés très recherchés. Plusieurs signaux, sous surveillance, devront se succéder pour éventuellement remettre en cause la dynamique haussière à l'oeuvre ces dernières année sur les loyers : un allongement des délais de commercialisation, un rebond des disponibilités immédiates et des mesures d'accompagnement élargies.

Pour l'heure, les relocations observées confirment la stabilité des loyers faciaux et pour certains marchés sous-offreurs, les velléités haussières sont encore bien là constate Alexis Bouteiller, Directeur Logistique Utilisateurs chez Cushman & Wakefield. Ce qui n'exclut pas de rebattre les cartes sous la forme de renégociation pour un certain nombre de sites plus secondaires ajoute le spécialiste.

L'offre immédiate d'entrepôts totalise 3 millions de m(2) au terme du 3ème trimestre 2020, une hausse de 8% depuis fin 2019 qui cache des évolutions contrastées entre la dorsale (-10%) et les marchés hors de cet axe (+30%). Pour l'heure, l'alourdissement observé hors dorsale s'explique davantage par une augmentation de l'offre de seconde main (+33% en 9 mois), conséquence directe de la baisse du régime transactionnel.

A l'inverse du locatif, le marché de l'investissement a intégré avec un temps de latence l'effet "d'empêchement" du 1er semestre. Les 2,3 milliards d'euros engagés en immobilier logistique au terme du 3ème trimestre 2020 affichent un niveau d'activité "sur le fil" (-2% en un an).

Après un court moment d'attentisme destiné à saisir le comportement du sous-jacent logistique dans le nouveau paradigme qui s'écrivait, les négociations ont rapidement repris mais le gap est bien présent. Compte tenu du volume d'actifs actuellement en cours de négociation, en due diligence ou sous promesse, la fin de l'année pourrait néanmoins s'avérer spectaculaire, même si le record de 2019 (4,8 milliards d'euros) ne sera pas à nouveau atteint.

Fort pouvoir d'attraction

Si les tous les actifs d'entreposage ne sont pas exposés aux même niveaux d'incertitudes (évolution de la crise sanitaire, consommation des ménages, réussite du plan de relance), l'immobilier logistique profite toujours d'un fort pouvoir d'attraction. La logistique dite "urbaine" tend d'ailleurs à estomper les frontières entre commerces, locaux d'activité et entreposage. Les levées de fonds traduisent un aiguillage massif de liquidités destinées au segment logistique, identifié comme une alternative sûre et à vocation stabilisatrice dans un mix résidentiel, bureaux, commerce...