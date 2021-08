Entre Covid-19 et Brexit, les pénuries s'aggravent au Royaume-Uni

Entre Covid-19 et Brexit, les pénuries s'aggravent au Royaume-Uni









La chaîne Nando's a dû fermer plus de 40 restaurants, KFC évoque des "perturbations" et les fastfoods McDonald's se retrouvent momentanément sans milkshakes et boissons en bouteille...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les effets du Brexit et des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 continuent de se faire sentir au Royaume-Uni. Alors que les patrons des supermarchés, des restaurants et des usines ont d'ores et déjà alerté le gouvernement britannique sur les problèmes d'approvisionnement, les pénuries prennent de l'ampleur. De nombreuses enseignes, comme McDonald's, ont été contraintes de renoncer temporairement à certains produits.

Mardi, le géant américain du fast-food a indiqué avoir retiré les milkshakes et les boissons en bouteille de ses menus dans tous les restaurants britanniques. "Comme la plupart des détaillants, nous rencontrons actuellement des problèmes de chaîne d'approvisionnement, ce qui a un impact sur la disponibilité d'un petit nombre de produits", a expliqué un porte-parole de McDonald's au Royaume-Uni et en Irlande dans un communiqué.

Début août, la chaîne américaine de restauration rapide KFC avait aussi déjà fait part de difficultés. Des plats seront indisponibles dans certains établissements britanniques et l'emballage des produits pourrait être différent en raison de "quelques perturbations au cours des dernières semaines", avait-elle prévenu sur son compte Twitter.

Des produits manquants dans les étalages

La semaine dernière encore, la chaîne de restaurants de poulet sud-africaine Nando's a été contrainte de fermer plus de 40 restaurants en Grande-Bretagne, évoquant pour sa part "la pénurie de main-d'oeuvre et les isolements provoqués par le Covid".

Du côté des distributeurs, Co-Op a également déploré des produits manquants dans ses étalages. Le patron des supermarchés Iceland, Richard Walker, a de son côté confirmé à la 'BBC' que les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement s'aggravaient, alors même que les commerçants commencent à s'organiser pour la période de Noël. Il a en outre rappelé que le Royaume-Uni comptait environ 100.000 chauffeurs routiers de moins que nécessaire.

Des difficultés à gérer la main-d'oeuvre

Pour rappel, le Brexit a compliqué l'entrée au Royaume-Uni de travailleurs originaires de l'Union européenne, alors qu'au début de la pandémie, nombre d'entre eux sont ­rentrés dans leur pays d'origine pour y vivre le confinement.

Par ailleurs, alors que la pandémie de Covid-19 reste à un niveau élevé au Royaume-Uni, les cas contacts ont eu pour obligation de s'isoler. Dans ce contexte, les supermarchés, restaurants et usines ont eu des difficultés à gérer leur main-d'oeuvre cet été. Depuis le 16 août dernier, les personnes vaccinées qui sont cas contacts n'ont néanmoins plus besoin de s'isoler...