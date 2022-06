Entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées en Ukraine

Les négociations se poursuivent pour éviter une crise alimentaire mondiale, effet secondaire de la guerre en Ukraine. Les exportations ukrainiennes via la mer Noire sont à l'arrêt, tandis que celles de la Russie sont perturbées par les sanctions.

(Boursier.com) — L 'attaque de la Russie contre l'Ukraine, lancée le 24 février dernier, a provoqué des effets majeurs sur les marchés mondiaux des matières premières, en perturbant les chaînes d'approvisionnement des énergies fossiles, de certains minerais, des engrais et des céréales, dont l'Ukraine et la Russie sont de très gros producteurs...

Ainsi, depuis le début de la guerre en Ukraine, les exportations ukrainiennes de céréales via ses ports de la mer Noire sont à l'arrêt, et plus de 20 millions de tonnes sont stockées dans ses silos, tandis que les sanctions occidentales contre la Russie ont perturbé ses exportations de céréales et d'engrais.

La Russie et l'Ukraine représentent ensemble près d'un tiers de la production mondiale de blé. La première est en outre un important exportateur d'engrais, tandis que la seconde fournit aussi le monde en maïs et huile de tournesol...

Un stock grandissant de céréales ukrainiennes bloquées

Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu qu'entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées en Ukraine, mais que dès cet automne, ce chiffre pourrait tripler pour atteindre 70 à 75 millions de tonnes. Il s'agit surtout de blé et de maïs.

Volodymyr Zelensky a répété que Kyiv souhaitait recevoir des armes anti-navires afin de garantir la sécurité de ses exportations agricoles. L'Ukraine a discuté avec la Grande-Bretagne et la Turquie de la possibilité qu'un pays tiers garantisse le passage des exportations ukrainiennes de céréales dans la mer Noire, dont la Russie contrôle une grande partie, a déclaré le président ukrainien.

Déminer le port d'Odessa

L'armée ukrainienne serait toutefois la meilleure garantie de leur passage en toute sécurité, a-t-il ajouté devant des journalistes. En effet, avant de pouvoir exporter des céréales, le port d'Odessa devra être déminé, les autorités ukrainiennes ayant placé ces explosifs pour défendre la ville et empêcher toute offensive russe par la mer.

Les Européens voudraient ouvrir des "corridors sécurisés" dans la Mer Noire et les placer sous l'égide des Nations unies, afin d'offrir des "garanties légitimes de sécurité" à l'Ukraine..

Les cours du blé ont flambé de près de 60% depuis le début 2022

Le cours du blé se sont envolés depuis le début du conflit ukrainien. Le 16 mai, ils ont atteint un nouveau record à 438,25 euros la tonne sur les marchés européens, soutenus en outre par l'annonce par l'Inde de l'interdiction de ses exportations, en raison d'une sécheresse sans précédent...

L'espoir suscité ces derniers jours par l'hypothèse de corridors maritimes pour exporter les céréales d'Ukraine a permis aux cours du blé de revenir sous la barre des 400 euros. Ils flambent cependant encore de près de 60% par rapport à la fin 2021, où la tonne se négociait autour de 250 euros sur le marché Euronext.

Poutine assure être prêt à faciliter les exportations ukrainiennes

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a déclaré le 28 mai dernier lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz que la Russie était disposée à discuter d'une solution pour permettre à l'Ukraine de reprendre les expéditions de céréales depuis les ports de la mer Noire. Le 30 mai, le président russe a précisé que Moscou était prêt à faciliter les exportations ukrainiennes en coordination avec la Turquie, selon un compte rendu par le Kremlin d'un entretien avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Des discussions sont en cours au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour faciliter l'accès des céréales et engrais russes et ukrainiens aux marchés mondiaux, et réduire l'insécurité alimentaire croissante au niveau mondial. Le président français Emmanuel Macron a indiqué avoir proposé la mise au point d'une résolution à l'Onu "pour donner un cadre très clair" aux opérations destinées à permettre la libre circulation des vraquiers à quai dans les ports ukrainiens.

La Biélorussie négocie avec l'ONU

De son côté, la Biélorussie, alliée de Moscou, a affirmé être prête à autoriser le transit via son territoire des céréales ukrainiennes à destination des ports de la mer Baltique, à condition que ces ports lui accordent un accès pour ses propres marchandises, a déclaré Alexandre Loukachenko, cité vendredi par l'agence de presse Belta.

Moscou et Minsk accusent les sanctions occidentales de perturber les exportations de céréales et d'engrais et d'être à l'origine du risque de crise alimentaire mondiale.

La semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti qu'un accord visant à débloquer les expéditions de produits de base en provenance de la région était encore loin d'être conclu car "le fait que tout soit lié rend la négociation particulièrement complexe".