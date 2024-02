Enseignants : nouvelle journée de grève ce mardi

Le Snes-FSU appelle "à poursuivre et amplifier l'action pour nos salaires et contre le 'choc des savoirs'" après "la grève du 1er février réussie"...

(Boursier.com) — Après une première journée d'action le 1er février dernier, les syndicats Snes-FSU (le principal syndicat dans les collèges et les lycées), CGT et SUD ont lancé un nouvel appel à la grève ce mardi 6 février pour revendiquer des augmentations de salaires et s'opposer à la politique éducative au collège.

"Pour gagner, continuons l'action ! Suite à la grève du 1er février réussie, le Snes-FSU appelle à poursuivre et amplifier l'action pour nos salaires et contre le 'choc des savoirs' : grève dès mardi 6/02 et semaine d'action", a écrit le syndicat sur son compte X.

Les enseignants veulent notamment dénoncer la mise en oeuvre prochaine des réformes du "choc des savoirs", initialement annoncées par Gabriel Attal lors de son mandat en tant que ministre de l'Education. Ces réformes, visant à améliorer le niveau des élèves, incluent notamment la création de groupes de niveau en français et en mathématiques pour les classes de 6e et de 5e.

"Emmener toute une génération d'élèves dans le mur"

"Ce qui se passe dans les collèges et les lycées, et de manière plus générale dans l'Education nationale, est très grave. L'Ecole publique est en train de s'effondrer. Le collège est en train d'être démantelé avec le 'choc des savoirs' et les groupes de niveau, et on ne peut pas rester sans réaction", s'est inquiétée Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU sur 'franceinfo'. "C'est vraiment emmener toute une génération d'élèves dans le mur", a-t-elle alerté.

😡#EducationEnColère 📢#Greve6Fevrier >📺Groupes de niveaux : "On n'a pas choisi d'être professeur-e pour trier nos élèves" Sophie Vénétitay @SNESFSU >?? Signez la pétition "Non au Choc des Savoirs"??https://t.co/z349VlI2F8 pic.twitter.com/19oOadSAxW

Sud Education, Unsa Education, FSU, Sgen-CFDT et CGT Éduc'action ont également lancé un appel à une "semaine d'actions du 5 au 9 février" afin de "défendre l'école publique, exiger l'ouverture de discussions immédiates sur les salaires ainsi que l'abandon des mesures 'chocs des savoirs'".

Plus de 20% des enseignants en grève le 1er février selon le ministère

Le 1er février dernier, plus de 20% des enseignants en France étaient en grève pour alerter le gouvernement sur la dégradation de leurs conditions de travail et réclamer des revalorisations salariales, selon des chiffres du ministère de l'Education nationale. Cette mobilisation, qui répondait à un mot d'ordre lancé le 22 décembre, visait également à "défendre l'école publique" après les déclarations malencontreuses de la nouvelle ministre, Amélie Oudéa-Castera, sur le "paquet d'heures pas sérieusement remplacées" dans le public.

Selon les chiffres communiqués à la mi-journée par le ministère, le taux de grévistes est de 20,11% dans les écoles, 29,51% dans les collèges, 8,27% dans les lycées d'enseignement général et technologique et 12,05% dans les lycées professionnels. De son côté, Sophie Vénétitay a affirmé que "47% des personnels des collèges et des lycées" étaient en grève, "plus d'un professeur sur deux dans les collèges où la colère est très forte en raison de la réforme des chocs des savoirs".