Enquête : Comment les Français perçoivent-ils l'investissement responsable ?

Oui... mais ?

(Boursier.com) — L 'enquête réalisée par l'Ifop pour le FIR, Forum pour l'Investissement Responsable, a été enrichie ces dernières années de questions sur la perception de l'impact de l'investissement responsable par les Français. Pour sa 14ème édition en 2023, de nouvelles questions en ce sens ont encore été ajoutées pour toujours mieux capter leurs attentes vis-à-vis de ce type de placement. Elles portent sur la perception de ce qui est important pour considérer un investissement comme responsable et sur les secteurs d'activités considérés comme compatibles avec ce type d'investissement...

Ainsi, cette année les réponses montrent une adhésion des Français à l'investissement responsable et à son potentiel de transformation positive de l'économie, si tant est que les produits proposés soient clairs, compréhensibles et que la preuve de leur impact positif soit apportée.

Le sondage 2023

L'enquête nationale annuelle a été conduite en ligne du 21 au 25 août 2023 auprès de 1.000 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Certaines réponses sont présentées sur la base des possesseurs d'au moins un produit d'épargne, soit 88% de l'échantillon total, dans ce cas les répondants sont indiqués comme "les épargnants", sinon ils sont indiqués comme "les Français".

Les principaux résultats de l'enquête

57% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements, une tendance stable sur les dernières éditions du sondage.

Les sujets que les épargnants veulent voir pris en compte de façon prioritaire dans un investissement responsable s'équilibrent entre les questions environnementales et sociales, preuve de leur forte imbrication, avec cette année quatre thèmes qui se détachent à savoir les pollutions (83%), les droits humains (81%), le changement climatique (80%) et le bien-être au travail (79%). À noter que les pollutions comme le développement économique local (75%) ont connu les plus fortes progressions à savoir +7%.

Dans l'ensemble les sujets environnementaux et sociaux se positionnent tous au-dessus de 70% auxquels s'ajoute un sujet de gouvernance, l'éthique des affaires (71%). 49% des épargnants pensent pouvoir avoir un impact réellement positif sur l'environnement et la société au travers de leur épargne. Ils sont 38% à penser qu'aujourd'hui l'impact des produits d'investissement responsable est positif (+6% par rapport à 2022), mais pour une majorité encore, (bien qu'en baisse de 6%) cet impact est neutre (55%).

Le conseiller bancaire en tête

Pour 69% des épargnants, le conseiller bancaire reste l'intermédiaire le mieux placé pour les informer sur le sujet de l'investissement responsable, loin devant les proches (9%), la presse et les ONGs (6%), un chiffre à mettre en face des 15% de répondants affirmant que leur conseiller leur a déjà proposé ce type de produit. Les réponses aux nouvelles questions posées en 2023 montrent que les Français se représentent l'investissement responsable comme un outil pouvant contribuer positivement aux enjeux contemporains...

À la question de savoir ce qui est le plus important pour qu'un investissement soit considéré comme responsable, 77% d'entre eux citent l'investissement dans un secteur en particulier (énergies renouvelables, santé, etc.).Et à la question de savoir quels secteurs sont compatibles avec un investissement responsable, les Français disent "oui, plutôt" à 80% pour le photovoltaïque, 76% pour l'éolien et 69% pour l'hydrogène, les dernières places sont occupées par le pétrole avec 20%, le charbon à 16% et le tabac à 11%.

Sonia Liman, présidente de la Commission Grand public du FIR, commente : "Cette édition souligne l'appétence des épargnants Français pour le concept même d'investissement responsable. Mais pour franchir le pas, à la nécessaire preuve d'un impact tangible, s'ajoutent des attentes fortes en matière de lisibilité et de cohérence des offres. Créé à cet effet, le label ISR, aujourd'hui à la croisée des chemins, doit entendre ces attentes."