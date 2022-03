Engie passera bientôt en mode 'campus'

Les bâtiments, de 7 étages maximum, seront organisés de façon à favoriser la transversalité et la collaboration entre les équipes...

(Boursier.com) — Fin 2021, en présence de Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France, Catherine MacGregor, Directrice générale d'Engie, Véronique Bédague, Directrice générale de Nexity, Philippe Juvin, Maire de La Garenne-Colombes, Pierre-Yves Guice, Directeur Général de Paris La Défense et les cabinets d'architecture SCAU, Chaix & Morel et Associés, ARTBUILD et BASE, a eu lieu la pose de la première pierre du projet Campus d'Engie situé à La Garenne-Colombes.

Le nouveau siège social d'Engie qui sera opérationnel en 2024, développé par Nexity, s'inscrit dans une forte collaboration avec la ville de La Garenne-Colombes, Paris La Défense, Swiss Life Asset Managers et des architectes SCAU, Chaix & Morel et Associés, ARTBUILD et BASE.

Ce Campus, "lieu évolutif et horizontal", dont la livraison est prévue pour 2024, rassemblera jusqu'à 8.000 collaborateurs d'Ile-de-France d'Engie, et a été imaginé pour favoriser la transversalité et la coopération entre les équipes tout en leur offrant les meilleurs standards de qualité de vie au travail.

Zéro carbone

Alimenté par 100% d'énergies renouvelables pour ses besoins en chaud et en froid, le nouveau site, vitrine de la transition énergétique, est cohérent avec l'engagement et les priorités stratégiques d'Engie qui vise à être Net Zéro carbone d'ici 2045. Le pôle énergétique du Campus sera compose´ d'un mix de géothermie, de panneaux photovoltaïques installés en toiture, de chaudières a` biogaz, de stockage électrique ou encore de réseaux "intelligents". Situé sur les anciens terrains PSA Peugeot Citroën, le Campus occupera 95.000 m2 de bureaux sur 1,3 hectare de surfaces végétalisées et de 3.300 m2 de terrasses végétalisées, maximisant ainsi la biodiversité sur le site...

Ce projet s'inscrit également dans la poursuite des orientations d'aménagement urbain déjà engagées depuis plusieurs années par la ville de La Garenne-Colombes et de Paris La Défense, dans la création d'un dialogue plus inclusif entre l'espace public et le Campus. Pour ce faire, la conception du nouveau siège d'Engie a prévu une ouverture possible de certains services et espaces aux habitants du quartier. Salle de sport, crèche, restaurants et commerces, pourront ainsi potentiellement être accessibles aux parties prenantes externes en dehors des heures de travail...

En mode hybride

Au regard de la crise sanitaire, la préoccupation de sante´ et de qualité de vie au travail, présente dès le début du projet, s'est plus que jamais confirmée. Les choix notamment techniques, architecturaux et environnementaux ont été réaffirmés et maintenus en accord avec les différentes parties prenantes.

Le projet Campus confirme aussi ce souci du bien être de ses collaborateurs en proposant des espaces de travail adaptables, capables de répondre aux nouveaux besoins et aux attentes évolutifs des occupants dont le travail est appelé à évoluer progressivement en mode "hybride". Les bâtiments, de 7 étages maximum, seront organisés de façon a` favoriser la transversalité et la collaboration entre les équipes...

Au rez-de-chaussée et dans le " Coeur " du Campus, espace de 6.000 m2 pouvant accueillir jusqu'à 1.500 personnes, les échanges entre les collaborateurs d'Engie et les parties prenantes externes (associations, partenaires, clients, étudiants ...) seront possibles pour faire du Campus un véritable lieu de rencontre et de vie, de créativité et d'innovation...