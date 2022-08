Energie : "nous allons atténuer la hausse des prix", assure Olivier Véran

"Ce qui se passera en France n'est pas ce qui se passe en Angleterre, où le prix de l'énergie augmente d'un seul coup de 80%", affirme le porte-parole du gouvernement.

(Boursier.com) — Vers une explosion des prix de l'énergie pour les ménages ? Alors qu'ils ne cessent de flamber ces derniers mois, notamment en raison de l'arrêt d'une partie du parc nucléaire français et de la guerre en Ukraine, Olivier Véran a tenu à rassurer, promettant que le gouvernement contrôlera la hausse des prix de l'énergie pour les Français

"Ce qui se passera en France n'est pas ce qui se passe en Angleterre, où le prix de l'énergie augmente d'un seul coup de 80% et que ça met tout le monde en très grande difficulté", a affirmé le porte-parole du gouvernement sur 'BFMTV' dimanche.

"Nous continuerons d'avoir un mécanisme d'atténuation", même si le gel des prix actuellement pratiqué ne pourra pas être indéfiniment maintenu, a-t-il expliqué... "Aujourd'hui, nous sommes dans le gel s'agissant du gaz, mais on ne pourra pas geler indéfiniment le prix du gaz. C'est l'argent des Français, de l'Etat et nous voulons à la fois protéger l'économie de la France et les économies des Français", a-t-il poursuivi...

"Un regard encore plus appuyé pour les catégories populaires et les entrées de classes moyennes"

Olivier Véran indique ainsi que de nouveaux dispositifs seront mis en place, avec "un texte budgétaire qui sera examiné cet automne ou au début de l'hiver qui comportera des mesures de protection et notamment des plus fragiles".

"Nous allons atténuer la hausse des prix pour les Français avec très probablement un regard encore plus appuyé pour les catégories populaires et les entrées de classes moyennes comme nous l'avons fait depuis le début de cette crise de l'inflation", a précisé le porte-parole du gouvernement..

Samedi, la Première ministre Elisabeth Borne avait déjà assuré, dans une interview au 'Parisien', que l'exécutif n'allait "pas laisser les prix de l'énergie exploser" et amortirait "les hausses", alors que les prix ont explosé sur les marchés de gros...

Le prix de gros de l'électricité pour 2023 atteint un nouveau record

"Nous garderons des dispositifs pour amortir les hausses des prix de l'énergie. Et nous prendrons des dispositions spécifiques pour accompagner les plus fragiles", avait-elle également annoncé, ajoutant qu'un "fonds vert" doté d'1,5 milliard d'euros destiné aux collectivités locales sera débloqué pour les aider à lutter contre le changement climatique.

Pour rappel, le tarif réglementé du gaz avait été relevé à l'automne dernier, mais il est depuis gelé. Celui de l'électricité a progressé de 4% en février. Sur le marché de gros, les prix de l'électricité pour 2023 flambent et battent un record pour la France, dépassant les 1.000 euros le mégawatt/heure (MWh), contre environ 85 euros le MWh il y a un an...