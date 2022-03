Energie : Les pays du G7 refusent de payer le gaz russe en roubles

Moscou a fait cette demande la semaine dernière, pour soutenir la monnaie nationale sur les marchés alors qu'une partie des réserves de la banque centrale est bloquée par les sanctions décrétées par les pays occidentaux.

(Boursier.com) — Les ministres de l'énergie du G7 rejettent l'exigence de Vladimir Poutine d'un paiement en roubles du gaz russe vendu par Moscou aux pays "inamicaux". L'annonce a été faite lundi par le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, après des discussions avec ses homologues du Groupe des sept pays les plus industrialisés.

"Tous les ministres du G7 se sont accordés sur le fait qu'il s'agissait d'une rupture unilatérale claire des contrats existants", a-t-il dit après une réunion en visioconférence. "Ils ont souligné une nouvelle fois que les contrats conclus étaient valides et que les entreprises devaient les respecter (...) Le paiement en roubles est inacceptable et nous appelons les entreprises concernées à ne pas se plier à l'exigence de Poutine", a-t-il ajouté. "La tentative de Poutine de nous diviser est évidente mais, comme vous pouvez le constater au vu de cette grande unité et de cette détermination, nous ne nous laisserons pas diviser."

Le Kremlin réfléchit

Un peu plus tôt lundi, le Kremlin avait déclaré réfléchir aux moyens lui permettant d'accepter le paiement de ses exportations de gaz naturel en roubles, ajoutant qu'il réagirait si ses clients européens refusaient d'utiliser la monnaie nationale. La Russie prendra des décisions en temps voulu si ses clients européens refusent d'utiliser la monnaie nationale, a déclaré lundi le Kremlin.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne n'ont pas réussi à définir vendredi une position commune face à la demande formulée du président russe Vladimir Poutine. Il souhaite que les pays jugés "inamicaux", en raison des sanctions imposées à Moscou, paient désormais leurs importations de gaz en roubles et non plus en euros.

Pas de gaz gratuit

Le Kremlin a demandé au gouvernement, à la banque centrale russe et à Gazprom, qui fournit 40% du gaz importé dans l'UE, de lui soumettre d'ici au 31 mars des propositions visant à permettre le règlement en roubles. "Nous n'allons pas fournir de gaz gratuitement, c'est très clair", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, pendant une conférence téléphonique. "Dans notre situation, il n'est ni possible, ni approprié de faire de la charité (avec les clients européens)", a-t-il ajouté.

La décision du Kremlin vise à soutenir la monnaie nationale sur les marchés alors qu'une partie des réserves de la banque centrale est bloquée par les sanctions décrétées par les pays occidentaux en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Les Européens répondent "non" au Kremlin

Mais du côté de l'Europe, la réponse est non : plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie et la Pologne, gros importateurs d'hydrocarbures russes, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'accepteraient pas d'utiliser la monnaie russe.

Dans une interview publiée vendredi par le journal 'Die Welt', le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a donné pour instruction aux fournisseurs d'énergie allemands de ne pas payer leur approvisionnement en roubles.

Faisant écho aux propos tenus la semaine dernière par un conseiller du gouvernement italien, le directeur général du groupe ENI ENI.MI, Claudio Descalzi, a souligné lundi pendant une conférence aux Emirats arabes unis que les pays européens n'avaient pas de roubles et que cette nouvelle exigence russe "n'est pas stipulée dans le contrat". L'entreprise publique polonaise PGNiG, dont le contrat avec Gazprom expire à la fin de l'année, a également prévenu qu'il ne pourrait pas remplacer l'euro par le rouble...