Energie : les coupures et limitations en hausse de 10% l'an dernier

Malgré le bouclier tarifaire et le chèque énergie complémentaire.

(Boursier.com) — La trêve hivernale interviendra le 1er avril... A cette occasion, le médiateur national de l'énergie rend public le nombre d'interventions pour impayés (suspensions de fourniture d'électricité et de gaz naturel et limitations de puissance en électricité) qui ont été réalisées au cours de l'année 2022. Au total, 863.000 interventions pour impayés des factures d'énergie ont été mises en oeuvre, soit 10% de plus qu'en 2021. Et cela, malgré le "bouclier tarifaire" et l'attribution de chèques énergie complémentaires.

En électricité, avec 767.000 interventions pour impayés, coupures ou réductions de puissance, la hausse est de 9%. L'augmentation est plus importante en gaz : 97.000 coupures, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année 2021.

Baisse des coupures mais hausse des réductions de puissance

"L'année 2022 enregistre pour la première fois une baisse des coupures d'électricité, qui est contrebalancée par une hausse des réductions de puissance, qui sont moins pénalisantes pour les consommateurs concernés : 157.000 coupures ont ainsi été recensées, contre 254.000 en 2021", écrit le médiateur. "Cette évolution est principalement due au fait que quelques fournisseurs, notamment EDF, suivant en cela les préconisations du médiateur national de l'énergie, ont décidé de procéder à des réductions de puissance en cas d'impayé plutôt qu'à des coupures d'électricité".

Le médiateur note aussi que 27% des consommateurs déclarent avoir rencontré des difficultés pour payer leurs factures d'énergie. Un pourcentage en augmentation par rapport à 2021 (25%) et 2020 (18%).

Droit à une alimentation minimale en électricité

Le décret publié le 26 février 2023 impose une période d'alimentation minimale en électricité de 1 kVA pendant une durée de 60 jours, avant qu'il soit possible de procéder à une coupure d'électricité en cas d'impayés pour les ménages bénéficiaires du chèque énergie et du Fonds de solidarité logement, équipés d'un compteur communicant.

Le médiateur national de l'énergie appelle à aller plus loin dans la protection des consommateurs. Il renouvelle sa demande qu'il soit mis fin aux coupures d'électricité pour impayés, qui seraient remplacées par une réduction de la puissance d'alimentation, et que soit instauré un "droit à une alimentation minimale en électricité" pour tous, tout au long de l'année...