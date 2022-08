Energie : les Britanniques appelés à ne pas payer leurs factures !

Un mouvement de désobéissance civile, qui souhaite faire pression sur les fournisseurs d'énergie pour obtenir des baisses de tarifs, prend de l'ampleur, selon 'The Guardian'.

(Boursier.com) — C 'est un mouvement qui inquiète de plus en plus le gouvernement britannique... Alors que les citoyens sont confrontés à une hausse vertigineuse des prix du gaz et de l'électricité depuis un an, une organisation, baptisée "Don't pay UK", appelant à ne pas régler ses factures énergétiques, prend de l'ampleur. Ce mouvement de désobéissance civile souhaite faire pression sur les fournisseurs d'énergie pour obtenir des baisses de tarifs, rapporte 'The Guardian'.

Ce groupe anonyme espère que suffisamment de personnes suivront cette action afin de mettre les entreprises énergétiques dans de "sérieux problèmes". "Nous voulons les amener à la table des négociations et les forcer à mettre fin à cette crise", peut-on lire sur son site internet.

"Le non-paiement de masse n'est pas une idée nouvelle, cela s'est produit au Royaume-Uni à la fin des années 80 et 90, lorsque plus de 17 millions de personnes ont refusé de payer la Poll Tax [un impôt locatif forfaitaire par tête, instauré au Royaume-Uni par le gouvernement de Margaret Thatcher en 1989] - aidant à faire tomber le gouvernement et à annuler ses mesures les plus sévères", rappelle le mouvement, qui a été lancé en juin dernier...

Rassembler un million de personnes

"Nous exigeons une réduction des factures d'énergie à un niveau abordable... Notre effet de levier est que nous rassemblerons un million de personnes pour s'engager à ne pas payer si le gouvernement procède à une autre hausse massive le 1er octobre [...] C'est le nombre dont nous avons besoin pour avoir un pouvoir sérieux face aux compagnies d'énergie et au gouvernement qui se moquent de nous", a-t-il détaillé.

"Un million peut paraître beaucoup, mais des millions d'autres personnes se demanderont déjà si elles pourront payer leurs factures l'hiver prochain et s'offrir les autres choses dont ils ont besoin pour survivre, eux et leurs familles", a expliqué le mouvement...

Un bond de 54%

Plus de 21.000 personnes venant de Bristol, Brighton, Manchester ou encore Londres ont distribué plus de 1,6 million de tracts. Selon le site de "Don't pay UK", on dénombre ce mardi plus de 90.000 personnes ayant déjà signé pour se joindre à la grève, qui débutera le 1er octobre - date prévue d'une hausse des tarifs de l'énergie - si le gouvernement ne prenait pas de mesures radicales.

Ce mouvement intervient dans un contexte de crise énergétique. Alors qu'en octobre 2021, le plafond maximum des notes de gaz et d'électricité au Royaume-Uni, fixé par le régulateur, était de 1.277 livres par an, il est passé à 1.971 livres en avril 2022, soit un bond de 54%. Au 1er octobre prochain, les Britanniques risquent de subir une augmentation de 78% !