Energie : la France passera l'hiver "même dans le pire scénario", selon Emmanuel Macron

Le gouvernement détaille ce jeudi son plan de "sobriété énergétique" visant à réduire de 10% la consommation d'énergie en France.

(Boursier.com) — "Dans les pires scénarios, on passe l'hiver" en matière d'énergie, a déclaré le chef de l'Etat lors d'un événement organisé jeudi par la banque publique bpifrance... Le chef de l'Etat a aussi indiqué à cette occasion que d'ici à la fin du mois d'octobre, les prix de l'électricité et du gaz vont revenir "dans des zones plus acceptables", grâce notamment aux réformes sur lesquelles travaille la Commission européenne sur le fonctionnement du marché de l'énergie.

Le gouvernement détaille ce jeudi son plan de "sobriété énergétique" visant à réduire de 10% la consommation d'énergie en France afin de passer l'hiver sans encombre, dans un contexte de réduction des approvisionnements et de flambée des prix de l'électricité. L'exécutif présentera une liste de mesures en partie contraignantes pour les administrations mais incitatives pour les entreprises et particuliers, avec la volonté de ne pas freiner l'activité économique.

Plusieurs mesures

Parmi ces mesures dévoilées en partie par le quotidien Le Parisien mercredi figurent une baisse des températures dans les bâtiments administratifs, avec un maximum fixé à 19oC en journée, voire 18oC en cas de tensions sur les réseaux de gaz ou d'électricité, et la réduction de l'utilisation de l'eau chaude dans les sanitaires à l'exception des douches.

Pour les agents des services de l'Etat, qui seront encouragés à télétravailler, le gouvernement recommande de prendre le train plutôt que l'avion pour les trajets professionnels de moins de quatre heures. Et d'une manière générale, de voyager en train et en transports en commun plutôt que prendre la voiture, dit une source gouvernementale...