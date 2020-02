Energie : la fin du démarchage à domicile ?

Nouveau coup de colère du Médiateur de l'énergie, face à la multiplication des abus.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les cas de litiges explosent en France, à tel point que le Médiateur national de l'énergie propose ce lundi l'interdiction du démarchage. "J'ai été frappé par le nombre de consommateurs qui me signalent des abus de toutes sortes concernant le démarchage, et plus particulièrement celui pratiqué à domicile. Il est inadmissible que des consommateurs se retrouvent avec des contrats de fourniture d'énergie qu'ils n'ont pas compris, voire qu'ils n'ont jamais signés !", écrit Olivier Challan Belval, nommé en novembre 2019 à la tête de cette institution publique, dans un communiqué.

“J'estime qu'il est nécessaire de frapper fort afin que les sociétés qui encouragent des pratiques malhonnêtes ne puissent plus nuire au marché de l'énergie des particuliers en trahissant leur confiance”, a indique le médiateur. Sa solution est donc radicale : interdire le démarchage à domicile pour la fourniture de gaz et d'électricité, "au moins pendant la période à venir, très sensible avec la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en juillet 2023".

Nouveaux arrivants

Car la concurrence est rude entre les fournisseurs d'énergie. Les opérateurs historiques, EDF et Engie se sont fait voler des parts de marchés par les nouveaux arrivants, qu'il s'agisse de géants de l'énergie comme Total ou l'Italien ENI, mais aussi des distributeurs comme Leclerc ou CDiscount.

La multiplication des fournisseurs alternatifs s'est aussi traduite par une hausse des démarchages : 56% des Français disent avoir été contactés en 2018, contre 36% un an plus tôt, selon le baromètre Energie-Info cité dans le rapport 2019 du médiateur.

Les dossiers s'empilent

L'an dernier, 5.086 dossiers ont fait l'objet d'une médiation, contre 3.724 en 2017. "Les médiations relatives à des problèmes de facturation (blocage de factures, erreur sur le prix, règlement non pris en compte...) ont fait un bond de 60%", peut-on lire dans le rapport. Le médiateur épingle en particulier le fournisseur italien Eni, avec "des problèmes de facturation multiples et répétés".

A défaut de réussir à faire passer une interdiction du démarchage, le médiateur met aussi en avant quatre mesures pour "encadrer très strictement" les pratiques. Il propose notamment d'interdire aux commerciaux de recueillir la signature des consommateurs sur le lieu du démarchage.