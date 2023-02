Énergie : la consommation de gaz a baissé de 6,2% en France l'an dernier

Le civisme des Français et la douceur des températures ont joué...

(Boursier.com) — La consommation française de gaz a baissé de 9,3% à 430 térawatts-heure (TWh) en 2022 en raison d'un climat doux, de la hausse des prix et des efforts d'économies d'énergies sur fond de crise liée à la guerre en Ukraine, selon un bilan publié vendredi par GRTgaz. La baisse a atteint 16,6% pour la consommation des distributions publiques (-6% en données corrigées des effets du climat) et 11,5% pour les industriels, a précisé dans un communiqué l'opérateur de la majeure partie du réseau de transport de gaz en France.

"Le comportement est plus important que l'effet climat. Ce qu'on ne sait pas en revanche c'est de distinguer, la part liée à du civisme, des économies et la part liée à l'arrêt d'un certain nombre de sites industriels qui, du fait des niveaux de prix, ont fait le choix d'arrêter, de produire, de différer leur production, voire parfois de délocaliser, c'est-à-dire de produire en dehors de France ou d'Europe", a expliqué sur franceinfo Thierry Trouvé, le président directeur général de GRT Gaz.

Du mieux pour les stocks

Dans le même temps, les centrales de production d'électricité à partir de gaz ont vu leur consommation bondir de 54,4% en 2022 pour atteindre un record de 61 TWh afin de pallier les indisponibilités des centrales nucléaires d'EDF.

Les industries ayant le plus réduit leur consommation sont celles de la métallurgie, du raffinage-pétrochimie et des matériaux non métalliques et porcelaine (-19% pour chacun des trois secteurs), a également indiqué GRTgaz.

Thierry Trouvé a estimé lors d'une conférence de presse que les stockages de gaz français devraient être mieux remplis que d'habitude à la fin de l'hiver, à hauteur de 40% environ. "On a réussi à remplir les stocks très tôt. On a commencé à les vider très tard et c'était une manière prudente d'entrer dans l'hiver. Aujourd'hui, nous avons encore un niveau de remplissage de l'ordre de 57%. On va finir l'hiver avec un niveau plus haut que d'habitude. Cela nous aidera pour l'hiver suivant", a-t-il détaillé sur franceinfo.