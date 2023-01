Energie : "L'Etat n'a pas vocation à prendre en charge tous les surcoûts", affirme Olivier Véran

Pour lutter contre la crise de l'énergie, le gouvernement "n'est pas dans le quoiqu'il en coûte" et privilégie "l'aide adaptée au bon moment", a expliqué le porte-parole du gouvernement.

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement avait déjà annoncé mardi des mesures ciblées sur les boulangers, Emmanuel Macron a indiqué jeudi que ce sont finalement tous les artisans et très petites entreprises, touchés par la hausse des prix de l'énergie, qui pourraient "renégocier" en janvier les "contrats excessifs" en gaz et électricité. Revenant sur ces annonces, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, a assuré ce vendredi sur 'RMC/BFMTV' qu'"on n'est pas dans le quoi qu'il en coûte", mais "l'aide adaptée au bon moment pour ceux qui en ont besoin".

"Quand vous avez un boulanger qui, le matin se lève paniqué en se disant qu'il pourra pas payer sa facture et qu'il ne sais pas comment il va terminer le mois, la réponse qu'on doit lui apporter, c'est : 'On est là, on vient vers vous, on vous accompagne et on vous écoute'", rappelant que "c'est la logique d'ailleurs qu'on avait mis en place pendant la crise du Covid, où on avait mis en place des solutions générales, qui étaient simples et qui permettaient de protéger tous ceux qui en avaient besoin".

"Là, on aide celles et ceux qui en ont besoin, en l'occurrence les TPE de moins de dix salariés qui ne peuvent pas faire face à une hausse de milliers d'euros sur leur facture d'énergie", a indiqué le porte-parole du gouvernement, soulignant vouloir "tout faire pour éviter que les boulangers ne mettent la clé sous la porte".

Le risque d'"entretenir l'inflation"

Alors que le président de la République a pointé du doigt les "profiteurs de crises", Olivier Véran a également estimé qu'il n'était "pas normal qu'il y ait des gens qui fassent de très gros profits dans les moments où l'Etat fait un geste considérable pour protéger les ménages". Mais il "n'a pas vocation à prendre en charge tous les surcoûts liés à l'électricité, ni pour les entreprises, ni pour tout un chacun", a-t-il poursuivi.

"Si nous le faisions, nous entretiendrions cette boucle qui n'est pas vertueuse de hausse du coût de l'énergie et cela entretiendrait l'inflation", a expliqué le porte-parole, alors interrogé au sujet de la liste qui s'allonge des secteurs demandant des aides.

Lors de la traditionnelle cérémonie de la galette de l'Epiphanie, jeudi à l'Elysée, Emmanuel Macron a, pour rappel, demandé une renégociation des contrats "excessifs" passés entre les fournisseurs d'énergie et les très petites entreprises afin d'aider ces dernières à faire face à la flambée des prix.

EDF concerné par la demande d'Emmanuel Macron

S'adressant à "tous ceux qui ont négocié des contrats excessifs, qui sont au fond au-dessus des prix de référence qui ont été donnés par la Commission de régulation de l'énergie" (CRE), soit environ 280 euros le mégawatt-heure, le chef de l'Etat souhaite aider en particulier les très petites entreprises (TPE), qui comptent moins de dix salariés, ayant renouvelé récemment leur contrat en énergie.

"Aujourd'hui, je vois des contrats parfois à 500 ou 600 euros, à 350 ou 400. Eh bien ce qu'on va demander, dès maintenant, aux fournisseurs, c'est de revenir vers chacun de ces artisans, chacune de ces TPE, et de les renégocier pour les remettre dans le lit de la rivière", a-t-il ajouté.

EDF fait partie des groupes concernés par cette demande présidentielle, qui fera l'objet d'une réunion ministérielle vendredi, a précisé la présidence de la République. Réunis à Bercy mardi, les fournisseurs d'énergie se sont engagés à prendre des mesures pour soulager la trésorerie des artisans et PME en France, en particulier les boulangers frappés par la hausse des prix de l'électricité et des matières premières.