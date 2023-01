Energie/Grèves : les livraisons au départ des raffineries de TotalEnergies sont interrompues

La mobilisation est très forte dans les raffineries de TotalEnergies. Côté électricité, le mouvement a réduit l'approvisionnement français de 4,6 gigawatts (GW) jeudi matin.

(Boursier.com) — Les livraisons au départ des raffineries de TotalEnergies étaient interrompues jeudi en raison d'un mouvement de grève dans le cadre de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites, ont fait savoir le groupe pétrolier et le syndicat CGT.

"Suite à l'appel à la grève, les expéditions de produits au départ des sites de TotalEnergies sont interrompues ce jour, mais TotalEnergies continuera à assurer les approvisionnements de son réseau de station-service et ses clients", a indiqué une porte-parole du groupe.

Les données remontées sur le terrain faisaient était de 100% de grévistes dans les équipes du matin à la bio-raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), au dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque, et à l'usine pétrochimique de Carling (Moselle). A Donges (Loire-Atlantique), 95% des équipes étaient en grève, 80% en Normandie, et plus de 70% à Feyzin (Rhône).

Des baisses de production

Le taux de grévistes est supérieur à 50% jeudi sur l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières (IEG), a indiqué à Reuters un responsable CFDT. "Il y a une très forte mobilisation avec plus de 50% sur tout le périmètre IEG à mi-journée, avec des arrêts d'activités mais pas de volonté de blocage ou de dégradations pour le moment", a déclaré José Belo, coordinateur CFDT du groupe Engie.

Côté électricité, le mouvement a réduit l'approvisionnement français de 4,6 gigawatts (GW) dans huit réacteurs nucléaires et dans certaines centrales hydroélectriques, montre le tableau des pannes d'EDF, repris par l'agence Reuters.

La CGT a annoncé des baisses de production d'électricité, confirmées par RTE. C'est "regrettable" aux yeux du ministre du Travail, Olivier Dussopt. "Nous sommes certes dans un moment de mobilisation et je respecte la position des organisations syndicales, ceux qui de bonne foi peuvent manifester une inquiétude, une interrogation. Mais il y a des choses qui peuvent être condamnables, et qui ne sont pas acceptables : quand on menace des élus et quand on met en danger l'approvisionnement énergétique", a-t-il déclaré sur le plateau de LCI...

"Nous sommes dans une période compliquée sur le plan de l'énergie, avec une mobilisation de tous les acteurs (...) dans un contexte où il y a des risques au coeur de l'hiver et où les Français, les particuliers, les entreprises, font des efforts de sobriété pour éviter d'avoir une baisse d'approvisionnement. Y participer ainsi n'est pas une bonne façon de se mobiliser", a poursuivi Olivier Dussopt.