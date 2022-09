Energie : grève nationale ce mardi pour défendre le pouvoir d'achat

"Les mesurettes d'entreprise (primes ponctuelles) ne répondent pas à la crise du pouvoir d'achat des actifs et retraités", affirme la FNME-CGT, qui réclame "une réelle hausse des salaires et pensions".

(Boursier.com) — Bras de fer entre le patronat et les salariés de l'énergie... Alors qu'une grève nationale touchant le groupe TotalEnergies et ses filiales en France est déjà prévue pour la fin du mois de septembre, la CGT du secteur a appelé à la mobilisation ce mardi, pour défendre le pouvoir d'achat des salariés et "combler l'inflation". Une réunion sur ce sujet doit se tenir au même moment entre représentants du patronat et représentants des salariés.

"En juin, avec la CGT en 1ère ligne, la pression des syndicats a contraint les employeurs des IEG [Industries électriques et gazières en France] à une augmentation générale de... +1% du Salaire National de Base (SNB) au 1er octobre, contre les 0,3% prévus. C'est très, très loin d'être suffisant !", a dénoncé la FNME-CGT, dans un tract diffusé en août dernier.

"Les mesurettes d'entreprise (primes ponctuelles) ne répondent pas à la crise du pouvoir d'achat des actifs et retraités : avec la CGT c'est une réelle hausse des salaires et pensions que l'on veut !", a réclamé le syndicat, soulignant que "la grille de la branche des IEG s'effondre (plusieurs niveaux passent sous le Smic !) et nos métiers essentiels à la transition énergétique sont de moins en moins attractifs".

"Urgence sociale à revaloriser les salaires à hauteur de l'inflation"

Pour ces nouvelles négociations de branche qui doivent débuter ce mardi, la FNME-CGT a indiqué qu'elle exigera "un rattrapage des pertes accumulées sur nos salaires". FO Energie, qui s'associe à l'intersyndicale des IEG pour peser sur les négociations, a souligné "l'urgence sociale à revaloriser les salaires à hauteur de l'inflation".

"Au moment où le gouvernement demande un engagement fort des électriciens et gaziers pour 'passer l'hiver', la non-revalorisation du salaire national de base (SNB) est vécue comme une provocation, un dédain", dénonce le syndicat.

Dans ce secteur, d'autres mobilisations sont aussi prévues d'ici les prochaines semaines. La CGT de TotalEnergies a appelé l'ensemble du groupe et de ses filiales en France, à une grève nationale les 27, 28 et 29 septembre. Là encore, les salariés du géant des hydrocarbures réclament une revalorisation des salaires et une "compensation de l'inflation telle qu'elle est subie par l'ensemble des salariés".