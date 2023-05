Energie : envolée des litiges liés aux prix, selon le médiateur

Le médiateur de l'énergie sanctionne par des "cartons rouges" plusieurs fournisseurs.

(Boursier.com) — Le médiateur national de l'énergie a enregistré 30.558 litiges en 2022, un niveau équivalent à celui de l'année précédente. Il a informé 4,6 millions de consommateurs (+ 27% par rapport à 2021), selon son bilan annuel publié mardi. "Dans le contexte de la crise des prix de l'énergie, les consommateurs ont été plus nombreux à solliciter le service d'information du médiateur national de l'énergie sur la hausse des prix du gaz et de l'électricité, les boucliers tarifaires, les mesures de soutien aux entreprises, la fin des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, ou la conformité des pratiques tarifaires de certains fournisseurs", peut-on lire dans un communiqué.

Ce bilan est contrasté : les principaux fournisseurs ont amélioré le traitement des réclamations de leurs clients. Par ailleurs, le médiateur note que "l'arrêt provisoire du démarchage à domicile et par téléphone pour la vente de contrats de fourniture d'énergie, et le déploiement des compteurs communicants, ont permis de réduire le nombre de litiges 'classiques'", permettant une stabilisation des litiges.

📌 En 2022, médiateur l'énergie enregistré 75 100 000 résidentiels. Les élevés : MINT ENERGIE ELMY/ GREENYELLOW OHM ENERGIE pic.twitter.com/CRd9DayfHd — médiateur national de l'énergie (@med_energie), via Twitter

Hausses de prix

En revanche, "les hausses sans précédent des prix de l'énergie ont été souvent répercutées par certains fournisseurs de façon peu transparente, voire incompréhensible ou trompeuse, occasionnant une forte augmentation de ce type de litiges", peut-on lire dans ce rapport. La part des litiges liés à des changements de prix a doublé par rapport à 2021 (de 8 à 16%).

Le médiateur national de l'énergie attribue en 2022 un "carton rouge" aux fournisseurs OHM Energie et Gaz de Bordeaux. Même carton "commun" pour les fournisseurs Mint Energie, Mega Energie et Wekiwi, pour leurs pratiques ne respectant pas les consommateurs.

Les trois fournisseurs dont les taux de litiges pour 100.000 contrats résidentiels ont été les plus élevés en 2022 sont Mint Energie (856), suivi par Greenyellow, dont l'activité de fourniture de gaz et d'électricité aux particuliers a été rachetée par Elmy (598) et OHM Energie (536).