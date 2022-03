Energie, défense... L'Union européenne s'organise face à la Russie

Face au "bouleversement tectonique" provoqué par l'invasion russe de l'Ukraine, les 27 dirigeants de l'UE, réunis à Versailles, se sont engagés à aider l'Ukraine et à renforcer l'Europe, notamment en matière de défense et d'indépendance énergétique.

(Boursier.com) — Réunis à Versailles pendant deux jours, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont affiché un front commun face aux conséquences pour l'Europe de l'agression russe contre l'Ukraine. Cet acte a été qualifié de "bouleversement tectonique dans l'histoire européenne" par la déclaration finale publiée vendredi soir.

Le sommet de Versailles s'est achevé sur des déclarations de soutien à l'Ukraine, qui "fait partie de la famille européenne", a affirmé le président français Emmanuel Macron, qui préside l'UE pour 6 mois depuis le 1er janvier. "L'UE et ses Etats membres continueront de fournir un soutien politique, financier, matériel et humanitaire coordonné" à l'Ukraine, affirme la déclaration de Versailles. Une adhésion de l'Ukraine à l'UE n'est toutefois pas à l'ordre du jour.

La Commission européenne a notamment annoncé un doublement de son aide militaire à l'Ukraine en débloquant 500 millions d'euros supplémentaires. En outre, l'Europe et ses alliés vont présenter un quatrième train de sanctions contre la Russie, suite à l'invasion de l'Ukraine. "Le G7 annoncera dans les heures qui viennent une nouvelle salve de sanctions contre la Russie, et la Banque centrale européenne aura à poursuivre le travail en raison des tensions nées de l'invasion russe en Ukraine", a indiqué Emmanuel Macron.

Réduire "dès que possible" la dépendance énergétique à la Russie

Dans la "déclaration de Versailles", les 27 se sont aussi accordés sur un plan de réduction de la dépendance "dès que possible" à l'énergie fossile russe, dont le bloc est bien plus dépendant que les Etats-Unis, qui ont décidé cette semaine d'un embargo immédiat sur leurs importations d'énergie en provenance de Russie.

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne (CE), a mentionné pour sa part la date de 2027 comme objectif, et a indiqué que le plan détaillé sera présenté d'ici à la fin mai.

En revanche, il n'a plus été mentionné dans le communiqué final l'objectif d'une réduction des deux tiers de la consommation de gaz russe dans l'UE dès la fin de cette année, qui figurait dans un projet de la CE ayant circulé en début de semaine.

Trois pistes sont évoquées pour se passer des importations russes : la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, la diversification des approvisionnements et le recours accru notamment au gaz naturel liquéfié (GNL) et au biogaz, et la mise en place d'un marché de l'hydrogène pour l'Europe.

Taxer les bénéfices exceptionnels des groupes énergétiques ?

Actuellement, le pétrole russe représente environ 25% des importations pétrolières de l'UE, alors que pour les Etats-Unis (1er producteur mondial de brut), la part du pétrole russe n'est que de 7%. L'UE importe aussi 40% de son gaz de Russie (55% pour l'Allemagne), ainsi que 45% de son charbon, d'où sa réticence à imposer un embargo immédiat sur l'énergie russe, impossible à remplacer à très court terme...

Pour atténuer les effets de la flambée des prix de l'énergie sur les consommateurs européens, Mme von der Leyen a annoncé qu'"outre la réglementation des prix et les aides d'Etat, les Etats membres auront la possibilité de taxer les bénéfices exceptionnels des groupes énergétiques", laissant les gouvernements agir sans contrainte pour plafonner ou limiter la hausse des prix du gaz et de l'électricité.

Développer une industrie européenne de la défense

Elle a aussi affirmé que l'Union européenne a besoin d'une approche coordonnée pour augmenter ses dépenses militaires. Un sommet extraordinaire sur la Défense doit être organisé au mois de mai pour avancer sur ce sujet.

"Nous sommes convenus d'augmenter considérablement les dépenses en matière de défense (et) à développer des projets conjoints et à développer notre industrie de la Défense", selon le communiqué final. "Une union plus forte et plus capable dans le domaine de la sécurité et de la défense contribuera positivement à la sécurité globale et transatlantique", ont poursuivi les dirigeants.

Accroître la sécurité alimentaire de l'Europe

Les 27 se sont aussi donné pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire du continent. Il nous faut une "stratégie alimentaire", a constaté Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse vendredi. "Le blé, le maïs, les céréales en général... L'Ukraine et la Russie sont deux marchés très importants" pour de nombreux produits de base consommés dans l'UE, a-t-il souligné.

L'Europe "est déjà déstabilisée par la guerre" sur le plan alimentaire, "et le sera encore plus dans 12-18 mois en raison de ce qui ne peut être planté en ce moment même en Ukraine", a mis en garde le président français, qui a aussi appelé à une "stratégie à l'égard de l'Afrique" pour éviter des "famines".

Dans leur déclaration finale, les dirigeants se sont engagés à "améliorer la sécurité alimentaire" de l'UE "en particulier en augmentant la production UE de protéines d'origine végétale".

Des investissements massifs nécessaires pour muscler l'Europe

Pour mettre en place un "nouveau modèle économique européen", les 27 ont confirmé leur intention d'investir massivement en Europe pour gagner, comme dans l'énergie et la défense, une plus grande autonomie stratégique dans les domaines notamment des semi-conducteurs, des médicaments et des technologies numériques.

En revanche, pour l'instant, aucun consensus ne s'est dégagé sur les moyens de financer ces investissements européens, alors que les économistes appellent à une nouvelle émission de dette européenne mutualisée, comme ce fut le cas pour la première fois en 2020, face à la crise sanitaire du coronavirus.

Le Premier ministre italien Mario Draghi a estimé à entre 1.500 et 2.000 milliards d'euros les dépenses que devront affronter les pays de l'UE pour le climat, la défense et l'énergie.

La Russie privée du statut commercial privilégié

En parallèle, les Etats-Unis, le G7 et l'Union européenne ont annoncé vendredi leur intention de supprimer la "clause de la nation la plus favorisée" dont bénéficie la Russie pour ses échanges commerciaux ainsi que de nouvelles mesures d'embargo sur un vaste éventail de produits importés ou exportés par Moscou. Cette mesure ouvre la voie à une augmentation des droits de douane sur les produits russes.

Les Etats-Unis vont aussi interdire l'importation de produits de luxe russes, dont la vodka, des produits de la mer (dont le caviar) et les diamants. Quant à l'UE, elle va interdire l'exportation de ses produits de luxe vers la Russie, afin de porter "un coup à l'élite russe", a annoncé vendredi Ursula von der Leyen. La décision concernera notamment les groupes de luxe français LVMH, Hermes international, L'Oréal, Kering et Chanel, qui ont d'ores et déjà annoncé ces derniers jours la suspension de leurs activités en Russie.