Encadrement des loyers : 23% des annonces sont illégales à Paris

Et 40% en Seine-Saint-Denis...

(Boursier.com) — L 'encadrement des loyers à Paris n'a jamais été aussi bien respecté... Il affiche son meilleur résultat depuis 2015, d'après les conclusions de la dernière enquête de la CLCV. "La progression est particulièrement notable à Paris, dont 77% des annonces sont conformes, soit 8 points de plus par rapport à 2021", écrit l'association de défense des consommateurs.

"Nul doute que le renforcement des contrôles et des sanctions pousse bailleurs et professionnels à être plus attentifs dans la fixation du montant du loyer. Mais il n'en demeure pas moins que les résultats sont là", se félicite la CLCV. Sur les 1.800 annonces recensées pour cette enquête portant sur 2022-2023, les locations meublées sont celles qui sortent le plus de la légalité à Paris (61% seulement sont conformes).

Le taux de conformité constaté en Seine-Saint-Denis plafonne de son côté à 60%, comme l'année dernière. "Un résultat correct mais très largement perfectible : cela signifie que 40% des annonces proposées sont illégales et excèdent le maximum autorisé", peut-on lire dans un communiqué.

Des annonces mal rédigées

La CLCV épingle notamment les annonces immobilières : "il est impressionnant de voir à quel point leur qualité rédactionnelle se dégrade, y compris du côté des professionnels. Informations absentes, incomplètes, contradictoires ou erronées... difficile pour le candidat locataire de se faire une idée précise du montant du loyer dans de telles conditions".

L'association rappelle notamment que toute annonce doit comporter des mentions relatives à l'encadrement des loyers, "à savoir le loyer de base, c'est-à-dire hors charges, le loyer de référence majoré et, le cas échéant, le complément de loyer" - ce dernier étant justement censé justifier un loyer hors encadrement. Or, à la lecture des différentes annonces, "il apparaît très clairement que de nombreux bailleurs et professionnels ne maîtrisent pas le sujet ou font preuve d'un réel manque de rigueur", selon cette enquête.

Palmarès

L'association a dressé un palmarès des plateformes internet les plus sérieuses en la matière : Foncia est en tête, avec 95 % de taux de conformité.