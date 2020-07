En vacances, les Français incapables de déconnecter de leur travail ?

71 % des Français répondent aux emails ou appels professionnels pendant leurs congés, même si cela les dérangent à plus de 56 % !

(Boursier.com) — Les Français ont-ils modifié leurs relations avec le travail pendant leurs vacances... ? QAPA, la plateforme de recrutement par l'intérim, a voulu savoir comment évoluaient cette connexion avec le travail pendant les congés en interrogeant plus de 130.000 professionnels.

Des résultats qui montrent clairement que les mentalités changent très vite et que la coupure professionnelle n'est plus qu'un lointain souvenir du passé...

Quand "congés" rime avec "connectés"

Les Français semblent de moins en moins déconnectés de leur travail... En effet, en 2018, ils étaient déjà 62% à continuer de répondre à leurs appels ou bien à leurs emails professionnels pendant leur période de congés, et ils sont maintenant plus de 71% dans ce cas. Néanmoins, cette augmentation commence à déplaire à un plus grand nombre puisque 56% avouent être dérangés par ce lien continu avec leur travail alors qu'ils n'étaient que 41% il y a deux ans...

"Emails au soleil"

Les Français qui consultent leur boîte mails pro plusieurs fois par jour sont également plus nombreux qu'il y a deux ans : Ils étaient 42% en 2018 et ils sont aujourd'hui 49% !

35% les lisent au moins une fois par jour (33% en 2018) et 10% de façon hebdomadaire (8% en 2018). Les 17% qui n'y jetaient même pas un oeil en 2018 ne sont en 2020 que 6%...

Tous connectés... mais moins bien acceptés !

Pour plus de 67 % des personnes interrogées, les collègues font exactement la même chose qu'eux pendant leurs congés payés (52% en 2018).

Cette connexion avec le travail qui semblait même normale pour le reste de la famille puisque 58% des Français l'acceptaient en 2018, l'est beaucoup moins en 2020. En effet, 51% avouent que ce lien avec le boulot n'est pas du tout accepté par leurs proches...

De plus en plus "accro"...

Malgré cette relation continue avec le travail, 61% des Français déclaraient pourtant ne pas être accro au boulot il y a deux ans. En 2020, c'est moins le cas ! Ainsi, plus de 51% pensent être "workaholic" (22% totalement et 29% un peu).

Afin de rester connecté à leur travail, 87% des Français utilisent leur smartphone, soit 12 points de plus qu'en 2018. Le PC portable ne séduit que 11% d'adeptes et la tablette seulement 2%, avec des pourcentages d'utilisation en baisse...

Connectés pour mieux déconnecter ?

Même s'ils sont toujours en liaison avec leur travail, les Français semblent globalement bien vivre cette situation : En effet, 79% déclaraient en 2018 que les nouvelles technologies permettaient de passer de meilleures vacances et ils sont encore 78% à le penser en 2020.

De plus, 62% déclarent même arriver à mieux se reposer et déconnecter... grâce à cette connexion (66% en 2018) ! "Tout oublier" pendant les vacances ne semble pas plaire aux Français : En effet, plus de 79% considèrent qu'un suivi constant pendant leurs congés permet même un retour au travail "beaucoup plus serein".

Méthodologie :

Sondage réalisé entre le 27 juin et le 3 juillet 2018 et entre le 6 et 10 juillet 2020 auprès de 130.000 recruteurs et professionnels qui publient leurs offres d'emploi sur Qapa.fr (commerçants, artisans, TPE, PME, grosses entreprises). 50% d'entre eux sont des non-cadres et 50% sont des cadres. Profils : 48% de femmes et 52% d'hommes. Les chiffres et statistiques représentent un état des lieux de l'emploi en France. Toutes les informations mises en avant par les recruteurs sont déclaratives...