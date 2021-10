En raison de bugs sur le site de la Caf, des allocataires ont pu accéder au dossier d'autres bénéficiaires

"Depuis hier soir 10 octobre, des anomalies de connexion à l'Espace Mon Compte sont constatées sur certains comptes allocataires", indique la Caf. Quelque 7.000 dossiers sont concernés...

(Boursier.com) — "Espace Mon Compte momentanément indisponible"... C'est le message affiché ce lundi sur le site de la Caisse d'allocations familiales (Caf), qui indique avoir constaté "depuis hier soir 10 octobre, des anomalies de connexion" à l'espace permettant d'accéder à son compte allocataire. Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoignages affirment rencontrer des problèmes de connexion depuis dimanche soir.

Plus inquiétant encore, certains utilisateurs, qui ont tenté d'accéder à leur espace personnel sur le site de la Caf avec leurs identifiants, ont eu accès aux données et demandes d'autres allocataires. Un bug qui a soulevé des craintes de sécurité. "Je me connecte avec ma carte vitale et je tombe sur le compte de Nathalie, 40 ans, 2 enfants... Niveau sécurité toujours au top", écrit un allocataire sur Twitter.

Cette situation a ainsi poussé l'organisme à mettre son sa plateforme hors-service. "Afin de sécuriser complètement la situation, l'Espace Mon Compte et l'application mobile sont actuellement fermés", explique-t-il. "Nos équipes techniques mettent tout en oeuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée", a encore assuré la Caf.

"Un incident informatique"

"Afin de prévenir tout acte éventuel de malveillance, toutes les démarches effectuées pendant ces quelques heures sur ces comptes ont été annulées", rassure l'organisme dans un communiqué, qui informera individuellement les allocataires concernés.

Bug pas, là c'est !! Donc tout le monde peut voir le dossier de quelqu'un d'autre !! #Caf, là c'est vraiment très grave !!!! 😱😨😰😡 pic.twitter.com/xIm7NCeRCl >— 🌈💗🌾🐾 Eternal Freedom 🐌🌸💞🌞 (@MelodieDumas12), via Twitter

La Caf a ainsi confirmé "un incident informatique intervenu" dimanche 10 octobre à partir de 21 heures, ayant conduit "à ce que certains dossiers d'allocataires puissent être consultés par d'autres allocataires", rappelant que "samedi 9 octobre dernier, toutes les Caf de France ont mis en place un nouveau service d'identification permettant notamment de se connecter avec son numéro de sécurité sociale aux services de la Caf, au lieu du traditionnel numéro d'allocataire".

7.000 dossiers concernés

Elle assure que "la cause de l'incident est identifiée". "Sa réparation est en cours afin de permettre la réouverture du service dans les meilleurs délais et avec toutes les garanties de protection des données", ajoute-t-elle.

Conformément à la loi, la Cnil sera informée de cet incident dès ce mardi, affirme également la Caf, qui précise qu'"environ 7.000 dossiers ont été concernés pendant quelques heures"...