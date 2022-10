En Italie, des hôtels mettent la clé sous la porte à cause des factures d'énergie

Plus d'un tiers des petites et moyennes entreprises du tourisme prévoient d'augmenter les prix dans le pays...

(Boursier.com) — La crise énergétique continue de faire des dégâts dans le tourisme... En Italie, une chaîne d'hôtels emblématiques du Salento, une des destinations de vacances très prisée du pays, va fermer ses portes à cause des factures trop élevées d'électricité et de gaz. Le groupe Caroli, qui possède cinq établissements dans le région du sud des Pouilles, va suspendre ses activités et n'accepte plus de réservations, selon le directeur général Attilio Caputo.

Les factures d'énergie de l'entreprise ont grimpé en flèche pour atteindre environ 500.000 euros par mois, contre 100.000 euros il y a un an. Environ 300 employés vont être licenciés.

Pas plus de dépenses publiques

Le gouvernement italien a dépensé 66 milliards d'euros pour aider les ménages et les entreprises à alléger leurs factures d'énergie, mais va sans doute devoir verser davantage. Giorgia Meloni, la chef du parti des Frères d'Italie et leader de la coalition de droite qui a remporté les élections législatives la semaine dernière, s'est engagée à s'attaquer en priorité à la crise de l'énergie, mais sans recourir à davantage de dépenses publiques.

Environ 36% des petites et moyennes entreprises du tourisme et du commerce prévoient d'augmenter les prix en raison de l'augmentation des factures d'électricité, selon une enquête SWG pour Confesercenti, un lobby de commerçants, publié dimanche. Environ 6% des personnes interrogées prévoient d'arrêter les activités en basse saison.