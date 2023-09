En Île-de-France, Valérie Pécresse veut créer un "Smic régional francilien"

"Le coût de la vie c'est 8,8% de plus en Île-de-France. Si on voulait la parité de pouvoir d'achat dans toutes les régions, le Smic devrait être à 9% ou 8,8% de plus" dans la région, a proposé la présidente de l'Île-de-France.

(Boursier.com) — Alors que le conseil régional d'Île-de-France va présenter ce mercredi ses 40 propositions à l'Etat afin d'acquérir une autonomie plus importante, la présidente de la région francilienne, Valérie Pécresse, a expliqué, dans une interview exclusive accordée à '20 minutes' et publiée lundi, vouloir "un choc de décentralisation en Île-de-France".

"Les régions sont toutes différentes et ont toutes des spécificités. On ne peut pas agir de la même façon selon qu'on est en Bretagne, en Corse, ou en Île-de-France. Ce ne sont pas les mêmes problématiques, pas les mêmes perspectives d'emploi, pas le même coût de la vie, etc.", a estimé l'ancienne candidate de LR à l'élection présidentielle de 2022.

La présidente de l'Île-de-France est notamment revenue sur l'une des propositions : la création d'un "Smic régional francilien", dont l'instauration devra être fixée par concertation avec les partenaires sociaux. "La réalité est claire : le niveau des prix à la consommation en Île-de-France est supérieur de 9% au reste de l'Hexagone", a-t-elle fait valoir.

"Nous avons un Smic qui n'offre pas le même reste à vivre"

Valérie Pécresse a soulevé l'exemple d'un salarié percevant le Smic et louant un studio à Créteil, où cela représente 51% de son revenu, comparé à 25% s'il vivait à Limoges. "Nous avons un Smic qui n'offre pas le même reste à vivre. Et c'est un problème pour les travailleurs essentiels, qui ne peuvent pas se loger en Île-de-France. On repousse en dehors de la région des personnes qu'on devrait loger chez nous", a-t-elle pointé.

"Le coût de la vie c'est 8,8% de plus en Île-de-France. Si on voulait la parité de pouvoir d'achat dans toutes les régions, le Smic devrait être à 9% ou 8,8% de plus en Île-de-France", a proposé la présidente de l'Île-de-France, qui dit toutefois ne pas vouloir "s'engager sur ce chiffre". "Je ne préempte pas la discussion avec les partenaires sociaux", a-t-elle affirmé.

Un Smic de 1.904,44 euros brut par mois

Un Smic régional supérieur de plus de 9%, financé par les entreprises, se traduirait par un salaire minimum de 1.904,44 euros brut par mois en Île-de-France, comparé à 1.747,20 euros dans le reste de la France.

Pour Valérie Pécresse, la priorité réside dans "la fonction publique de l'Ile-de-France : l'hôpital, les écoles, les agents de sécurité". "Ils ont les plus petits salaires. Et après, on dit qu'on ne trouve pas d'aides-soignantes, mais comment voulez-vous faire ? Il faut que l'Etat comprenne qu'il ne peut pas rémunérer des agents publics au même tarif à Paris qu'ailleurs", a-t-elle demandé.