En Grande-Bretagne, les supermarchés payent mieux pour attirer les salariés

Les ventes des enseigne à bas prix Aldi et Lidl ont augmenté de plus de 20% au cours des trois derniers mois dans le pays.

(Boursier.com) — L 'enseigne Aldi va augmenter les salaires de ses employés au Royaume-Uni et ainsi dépasser son rival, le discounter allemand Lidl, pour devenir la chaîne de supermarchés qui paye le mieux en Grande-Bretagne, alors que les salariés sont confrontés à des problématiques de pouvoir d'achat...

À partir de janvier, Aldi fera ainsi grimper le salaire de départ de son personnel à 11 £ (12,66 $) de l'heure à l'échelle nationale et à 12,45 £ à Londres et dans sa banlieue. Les employés ayant une ancienneté plus longue pourront gagner 11,90 £ en moyenne et 12,75 £ pour ceux localisés aux alentours de la capitale...

Trois augmentations cette année

Le taux minimum est donc 15% supérieur à celui d'il y a un an, car Aldi a déjà relevé ses salaires deux fois cette année. Au cours des douze derniers mois, la société a investi 81 millions de livres sterling (près de 94 millions d'euros) pour ce poste.

Aldi et son concurrent Lidl ont tous les deux fait progresser leur part de marché depuis que la crise de pouvoir d'achat a démarré au Royaume-Uni. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les discounters, à la recherche d'offres moins chères et de produits de marques de distributeurs.

Aldi a détrôné Morrisons le mois dernier, en devenant la quatrième plus grande enseigne de supermarchés britannique, ce qui montre la montée en puissance des enseignes à bas prix. Les ventes d'Aldi et de Lidl ont augmenté de plus de 20% au cours des trois derniers mois, selon des données récentes de Kantar.

Hausse générale

Aldi est présent au Royaume-Uni depuis les années 1990 et compte plus de 40.000 employés et plus de 970 magasins. L'entreprise prévoit de créer plus de 6.000 emplois cette année avec l'ouverture de nouveaux points de vente.

Les chaînes discount ne sont pas les seules à augmenter les salaires de leur personnel. Tesco, le numéro un du pays, va augmenter les salaires pour la deuxième fois cette année, en payant son personnel à un taux de base de 10,30 £ de l'heure et de 10,98 £ à Londres.