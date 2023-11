En France, l'utilisation des antibiotiques remonte en flèche

Après une accalmie pendant la pandémie de Covid...

(Boursier.com) — La reprise de la consommation d'antibiotiques s'est confirmée en 2022 en France, ce qui en fait un des pays européens les plus consommateurs, estime Santé publique France dans un bilan publié ce lundi. Plus de 800 prescriptions d'antibiotiques pour 1.000 habitants ont été réalisées au cours de l'année (hors hospitalisation), soit une augmentation de 16,6% par rapport à 2021, peut-on lire dans un communiqué.

Après une baisse importante des prescriptions en 20201, ce qui correspond aux mesures de gestion de la pandémie de COVID-19 (confinements, adoption de gestes barrière et baisse des consultations médicales) et à une moindre fréquence de certaines infections, les années 2021 et 2022 ont été marquée par une nette reprise.

Une utilisation prudente

La consommation d'antibiotiques a augmenté elle aussi l'an dernier (+14% par rapport à 2021), même si les niveaux observés restent légèrement inférieurs à ceux de 2019.

"Ces nouvelles données soulignent l'importance d'une utilisation prudente et à bon escient des antibiotiques compte tenu du risque de développement de bactéries résistantes, appelé antibiorésistance, que leur usage trop important induit", écrit Santé publique France. Alors que près de neuf antibiotiques sur dix sont actuellement dispensés dans le secteur de ville, une campagne de prévention "Les antibiotiques : bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser" sera lancée au mois de décembre pour tenter de faire reculer ces chiffres.