En France, l'inflation est au plus haut depuis 14 ans

La hausse des prix des produits pétroliers atteint 26,9% sur un an (+26,3% pour le gazole et +22,4% pour l'essence).

(Boursier.com) — Les prix continuent de grimper en France... L'inflation sur un an a atteint 3,6% au mois de février, selon l'Insee, au plus haut depuis 14 ans. L'invasion de la Russie en Ukraine pèse lourd : sur un an, les prix de l'énergie ont flambé en février (+21,1% après +19,9%).

"La hausse des prix des produits pétroliers est plus soutenue (+26,9% après +24,3%) en lien avec les prix du gazole (+26,3% après +23,9%), de l'essence (+22,4% après +20,7%) et des combustibles liquides (+43,4% après +37,8%). Les prix de l'électricité augmentent également (+4,9% après +3,9%) et ceux du gaz ralentissent à peine (+47,1% après +50,9%)", détaille l'institut dans une note.

Sanctions contre la Russie

L'offensive russe en Ukraine a fait flamber les prix de l'énergie, avec des craintes de pénurie, alors que Moscou exporte largement son gaz et son pétrole en Europe. L'Union européenne a annoncé de nombreuses sanctions, mais sans toucher pour autant à ces énergies - contrairement aux Etats-Unis.

L'énergie n'est pas la seule à grimper : sur un an, les prix des produits manufacturés enregistrent une nette hausse (+2,2%, après +0,6% le mois précédent). Les prix de l'habillement et des chaussures rebondissent (+6,3% après -0,6%) et ceux des "autres produits manufacturés" accélèrent (+2,4 % après +1,5 %).

Les prix des meubles et articles d'ameublement (+6,4% après +4,0%), des plantes et fleurs (+3,9% après +3,6%), des autres appareils, articles et produits pour soins corporels (+1,3% après +1,1%) et des véhicules (+2,8% après +2,2%) accélèrent également. Ceux des gros appareils ménagers rebondissent (+1,4% après -0,2%).

Hausse des prix alimentaires sur un an

Sur un an, les prix de l'alimentation accélèrent (+2,1%, après +1,5% en janvier). Ceux des produits frais sont plus dynamiques que le mois précédent (+5,9% après +4%) : les prix des légumes frais (+5,8% après +0,6%) et ceux des poissons frais (+10,3% après +9,5%) sont en forte hausse...