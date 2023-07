En Europe, l'avion est jusqu'à 30 fois moins cher que le train, et c'est un problème pour la planète

Et c'est un gros problème pour l'environnement, selon Greenpeace...

(Boursier.com) — "Pourquoi payer 322 euros pour relier Paris à Valence (Espagne) en train quand le même trajet en avion coûte 25,99 euros ?", s'interroge Greenpeace, dans un nouveau rapport dénonçant le fossé entre ces deux modes de transport, alors que l'impact climatique global de l'avion peut être plus de 80 fois plus important que celui du train...

L'ONG s'est penchée sur plus d'une centaine de trajets en Europe... Pour la grande majorité des itinéraires analysés (79 sur 112), l'avion est moins onéreux, avec un billet de train jusqu'à 30 fois plus cher en train pour un voyage à la même date entre Barcelone et Londres. "D'autres itinéraires présentent également des différences de prix importantes, comme Londres-Bratislava (15,5 fois), Madrid-Bruxelles (15 fois) ou Rome-Vienne (10 fois)", détaille Greenpeace.

Ligne directe

Dans le ciel, les transporteurs à bas prix sont présents dans toute l'Europe : ils exploitent 79% des itinéraires analysés avec une ligne directe. "Avec leurs stratégies tarifaires déloyales et agressives, EasyJet, Ryanair, Wizz Air, Volotea et d'autres compagnies aériennes low cost proposent les prix les plus bas, et sont dans presque tous les cas moins chères que le train", peut-on lire dans un communiqué. "Ces transporteurs proposent souvent des tarifs manifestement inférieurs aux coûts réels. Le billet le moins cher trouvé coûte 9,99 euros et a été vendu par Ryanair", selon le pointage...

Plus compliqué de voyager en train

Face à ces offres imbattables, le rail a bien du mal à se positionner, avec des prix très variables (un billet Paris - Berlin sera ainsi près de trois fois moins cher sur le site de la Deutsche Bahn que sur celui de la SNCF (79 euros contre 207 euros). Greenpeace note que les compagnies ferroviaires ne font rien pour faciliter le voyage de leurs clients, les options les moins chères n'étant par exemple même pas proposées à la vente.

Autre frein pour les voyageurs : certaines compagnies ferroviaires ne mettent pas les billets en vente plus de deux ou trois mois en avance, ce qui constitue un avantage de plus pour les compagnies aériennes qui ne subissent pas ces restrictions...