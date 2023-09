En Europe, des investissements beaucoup plus lourds dans la route que dans le rail, selon Greenpeace

La France, notamment, "a investi plus que deux fois plus dans les routes que dans le rail" entre 1995 et 2018, estime l'ONG...

(Boursier.com) — Depuis 1995, les pays européens ont investi en moyenne 66% de plus dans l'expansion et la rénovation des routes que dans les chemins de fer, selon une étude réalisée par l'Institut de Wuppertal et le groupe de réflexion T3 Transportation, et commandée par Greenpeace. Ce rapport a passé au crible les investissements réalisés dans les infrastructures routières et ferroviaires des 27 pays de l'UE, ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni.

L'étude montre que les pays européens ont dépensé environ 1.500 milliards d'euros en infrastructures routières et seulement 930 milliards d'euros en transports ferroviaires au cours des trois dernières décennies, encourageant ainsi à utiliser la voiture plutôt que les transports publics durables.

[BREAKING] Since 1995, European countries invested on average 66% more in expanding and refurbishing roads than in railways, new research by @Wupperinst and T3 Transportation Think Tank commissioned by @GreenpeaceCEE has found. https://t.co/2DodztGSp9

— Greenpeace PressDesk (@greenpeacepress), via Twitter

La France aussi

Dans le détail, la France a investi plus que deux fois plus dans les routes que dans le rail entre 1995 et 2018, soit une enveloppe de 278 milliards d'euros pour les routes contre 130 milliards pour le rail, trains urbains, métros et trams inclus. Elle s'aligne sur l'Allemagne qui affiche 278 milliards contre 132 milliards d'euros.

Ce financement déséquilibré s'est accompagné d'une augmentation de 60% de la longueur des autoroutes européennes depuis 1995 - plus de 30.000 km - tandis que les lignes ferroviaires européennes ont diminué de 6,5%, soit 15.650 km. Cela a contribué à une augmentation de 29% de la demande de transport routier motorisé entre 1995 et 2019. Les voitures, camionnettes et camions sont responsables de 72% des émissions des transports en Europe, tandis que le rail n'en représente que 0,4%, rappelle l'ONG.

Les zones rurales oubliées

"Environ 13.700 km de lignes ferroviaires, pour la plupart régionales, et plus de 2.500 gares ont été temporairement ou définitivement fermées aux trains de voyageurs. Cela affecte de manière disproportionnée les zones rurales, qui souffrent d'un accès réduit au rail et aux autres transports publics", montre cette étude. Ses auteurs estiment que plus de la moitié des kilomètres de voies ferrées fermées pourraient être rouverts relativement facilement.

Les transports restent le seul secteur de l'UE qui a constamment augmenté ses émissions nationales de gaz à effet de serre. Celles provenant des transports ont en effet augmenté de 15% entre 1995 et 2019. Dans le même temps, un trajet moyen en train en Europe produit 77% d'émissions de gaz à effet de serre en moins qu'un trajet en voiture par passager-kilomètre.

"Alors que les gouvernements européens se préparent à fixer leurs budgets pour l'année prochaine, Greenpeace appelle les décideurs politiques nationaux et européens à déplacer enfin les priorités de financement de la route vers le rail, à mieux entretenir les infrastructures ferroviaires et à rendre les transports publics plus abordables", peut-on lire dans le communiqué publié par l'ONG.