En Chine, une Ferrari sur quatre est conduite par une femme

Une tendance que le constructeur italien suit de très près...

(Boursier.com) — Les riches chinoises sont des adeptes des bolides de Ferrari... Le constructeur italien de luxe vend une voiture neuve ou d'occasion sur quatre à une femme dans le pays, selon une source de l'agence de presse Bloomberg. Ces acheteuses représentaient en moyenne 26% des ventes de l'entreprise ces cinq dernières années - un chiffre qui n'inclut pas Taïwan et Hong Kong. Cette proportion dépasse largement celle observée dans les autres pays dans le monde.

"Ces dernières années, nous avons vu grandir l'enthousiasme des clientes pour nos produits et nos expériences", se félicite le directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna, dans un communiqué envoyé à Bloomberg. Il met notamment en avant l'augmentation du nombre de femmes s'inscrivant à des programmes parrainés par l'entreprise, tels que les entraînements à la conduite de voitures de course.

Des ventes en forte hausse

La Chine continentale, Hong Kong et Taïwan représentaient 12% des ventes de Ferrari l'an dernier avec près de 1.600 voitures, soit plus du double de la performance réalisée il y a cinq ans. Les tarifs pratiqués par Pékin sur les importations de luxe pèsent sur les rendements de Ferrari, qui cherche à maintenir le taux des livraisons à environ 10% des expéditions totales.

La Chine est le deuxième pays du monde à afficher le plus de milliardaires, derrière les Etats-Unis, et les citoyennes chinoises dominent le palmarès des femmes les plus riches en Asie, selon le Bloomberg Billionaires Index. Parmi elles se trouvent un nombre élevé de femmes autodidactes, à l'image de Wu Yajun, fondatrice du promoteur immobilier Longfor, de Zhou Qunfei, la patronne du fournisseur d'Apple Lens Technology et de Gu Xiaoqing, une cadre du groupe de fast-fashion Shein.

Les médias sociaux contribuent également à la mode des voitures de luxe auprès des femmes chinoises. Douyin, l'équivalent de TikTok, propose une pléthore de vidéos mettant en scène des jeunes femmes au volant de Ferrari. Une tendance que la marque italienne a bien comprise et qui est suivie de près par ses équipes.