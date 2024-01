En Angleterre, les jeunes médecins en grève pour des hausses de salaire

Les "junior doctors" entament un débrayage de six jours en Angleterre à partir de ce mercredi. Il s'agit de la plus longue grève en 75 ans d'histoire du National Health Service (NHS).

(Boursier.com) — Alors que le système de santé public britannique peine à se rétablir après les nombreuses grèves des médecins et infirmières, les jeunes médecins ont commencé mercredi une grève de six jours pour réclamer des augmentations de salaire, marquant le plus long débrayage du National Health Service (NHS) en 75 ans. Elle impactera les soins aux patients pendant le pic saisonnier de la demande hivernale.

Comme dans d'autres secteurs clés l'an dernier, les "junior doctors", représentés par la British Medical Association (BMA), ont organisé une série de débrayages pour revendiquer des salaires plus équitables, pour faire face à une inflation galopante.

Dans un communiqué, le syndicat a appelé le gouvernement britannique à proposer une offre salariale "crédible" afin de mettre fin aux grèves, alors que celles-ci risquent d'accentuer la pression sur les services de santé, avec plus de 7,7 millions de personnes inscrites sur des listes d'attente pour recevoir un traitement. "Le moral des personnels de santé n'a jamais été aussi bas... Le gouvernement a la possibilité de montrer à ces médecins qu'ils ont encore un avenir dans ce pays", a affirmé la BMA.

1,2 million de rendez-vous annulés

Au total, le NHS, le système de la santé publique du Royaume-Uni qui fournit l'essentiel des soins depuis la médecine générale aux salles d'urgence des hôpitaux, les soins longue durée aux soins dentaires, a annulé 1,2 million de rendez-vous depuis le début des grèves en 2023.

"Ce mois de janvier pourrait être l'un des débuts d'année les plus difficiles auxquels le NHS ait jamais été confronté", a estimé le Dr Stephen Powis, directeur du système de santé britannique. "Cette action aura non seulement un énorme impact sur les soins planifiés, mais s'ajoute à une série de pressions saisonnières telles que le covid, la grippe et les arrêts maladie du personnel", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Le gouvernement, qui a récemment conclu de nouveaux accords salariaux avec d'autres travailleurs du secteur de la santé, notamment les infirmières et les médecins en chef au cours des derniers mois, s'oppose à des augmentations qu'il estime susceptibles d'aggraver l'inflation.

Une augmentation de 35% réclamée

La BMA a mis fin aux négociations avec le gouvernement après avoir reçu une proposition d'augmentation de salaire de 8% à 10%. En réponse, le syndicat qui représente les internes en médecine a organisé des grèves du 20 au 23 décembre. Il réclame une augmentation de 35%, nécessaire pour compenser l'impact de l'inflation sur plusieurs années.

Un porte-parole du Premier ministre, Rishi Sunak, a déclaré que les accords conclus avec d'autres syndicats de travailleurs de la santé montraient que les médecins en grève étaient des "cas isolés". "Nous avons cherché à trouver une solution équitable - équitable pour le contribuable, équitable pour les médecins et les travailleurs de la santé qui travaillent dur", a-t-il assuré aux journalistes mardi, avant d'ajouter : "Nous y sommes parvenus dans la majorité des cas... Nous sommes prêts à poursuivre les discussions. Mais il est évident que la première chose à faire est de cesser les grèves".