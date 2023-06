En Allemagne, DWS propose le travail à l'étranger 4 semaines par an

La société de gestion d'actifs tente de retenir des salariés habitués à davantage de souplesse depuis la crise du covid...

(Boursier.com) — DWS , la société de gestions d'actifs de la Deutsche Bank, va permettre à son personnel de télétravailler hors d'Allemagne pendant près de quatre semaines par an, indique ce mardi l'agence de presse Bloomberg. De quoi prolonger un peu le séjour sur ses lieux de vacances (par exemple), estime la direction, qui cherche à séduire et retenir ses salariés, habitués à davantage de flexibilité depuis la pandémie de coronavirus.

La politique de DWS permet jusqu'à 18 jours ouvrables à l'étranger pour la plupart des employés en Allemagne, avec un maximum de 10 jours consécutifs par an. Il s'agit d'un projet pilote programmé pour un an et l'entreprise décidera alors de la prolonger voire de la déployer dans d'autres pays.

Vents contraires

Cette décision distingue DWS de nombreuses autres entreprises financières qui intensifient actuellement leurs efforts pour ramener leur personnel au bureau. Le rival de DWS, BlackRock, en fait partie : il a récemment demandé à ses salariés de revenir au travail au moins quatre jours par semaine.

A l'inverse, d'autres groupes, dont American Express, Visa et Mastercard ont adopté ce que l'on appelle le "travail à partir de n'importe où" ("work frome anywhere"). Cette politique offre une enveloppe fixe de temps, généralement entre deux et quatre semaines, pendant laquelle il n'est pas nécessaire de passer au bureau.