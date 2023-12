En 2022, l'auto-entrepreneuriat est resté le principal moteur de la croissance démographique des travailleurs indépendants

Les secteurs du nettoyage et des autres services personnels restent particulièrement dynamiques...

(Boursier.com) — Fin 2022, les Urssaf ont recensé 4,3 millions de comptes de travailleurs indépendants (TI). Ce nombre est ressorti en progression (+5,9% sur un an) bien qu'en ralentissement par rapport aux fortes évolutions annuelles enregistrées entre 2018 et 2021 (de +7,9% à +8,6%). Cette croissance est restée largement portée par celle des auto-entrepreneurs (AE), qui affiche néanmoins un rythme de nouveau en fléchissement : +9,3% en 2022, après +15,3% en 2021 et +17,5% en 2020...

Le nombre de TI dits "classiques" est quant à lui en hausse de 1,5% pour la deuxième année consécutive, après une période de décroissance quasi-ininterrompue depuis la création du statut AE.

Majoritaire pour la première fois en 2020, le statut AE représente 56,2% de l'ensemble des indépendants. Parmi les AE, la proportion ayant déclaré un chiffre d'affaires s'est établi à 69,7% en 2022, soit 1,5 point de moins qu'en 2021.

Le ralentissement du nombre d'AE concerne la plupart des secteurs... Les secteurs du nettoyage et des autres services personnels restent en revanche particulièrement dynamiques...

L'auto-entreprise se féminise plus vite que le statut TI classique

Les indépendantes restent moins représentées que leurs homologues masculins (40% contre 60%). L'auto-entreprise se féminise plus vite que le statut TI classique (+1,6 point contre +0,2 point par rapport à 2021). Ainsi, la part de femmes auto-entrepreneures atteint près de 42%, tandis que 38 % des indépendants classiques sont des femmes.

Au cours de l'année 2021, les TI classiques ont déclaré en moyenne un revenu de 45.581 euros, en hausse de 10,5% après la baisse de 2020 liée à la crise sanitaire (-3,2%). Corrigée de l'inflation, cette progression s'établit à 8,3%. Après une forte hausse en 2021 (+14,3%) du fait d'un rattrapage des effets de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires de 2020, le revenu moyen des AE (7.449 euros) progresse à nouveau en 2022 : + 8,9% (soit, en euros constants, +3,5% après +12%).

Fin 2022, plus de 10% des TI classiques et près de 30% des AE ont aussi une activité salariée. Si le secteur privé est prépondérant, 4% des TI classiques et 6% des AE ont aussi un emploi exclusivement dans le public, en priorité dans le médical pour les premiers et l'enseignement pour les seconds...