En 2021, le prix moyen de l'assurance habitation est de 216 euros par an (Etude)

Les maisons, prisées depuis la crise, affichent une légère hausse de tarif...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Assurland .com, leader des comparateurs d'assurances en ligne, dévoile son étude annuelle sur l'assurance habitation en France. Avec un prix moyen de 216 euros (+0,9% vs 2020), les prix demeurent stables pour les appartements, et affichent une légère augmentation pour les maisons (+ 1,6%). Assurer un appartement coûte en moyenne 180 euros en 2021.

La prime moyenne d'assurance habitation pour un appartement est restée stable en 2021, avec toutefois quelques disparités selon les régions...

Si l'Ile de France reste historiquement la région la plus chère à assurer, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur augmente de 2,2% sur un an et s'aligne désormais sur les même niveaux de prix que la région parisienne. Les raisons ? Une situation plus exposée aux risques de catastrophes naturelles (plus de 20% de la sinistralité totale du pays) et de cambriolages (2ème région la plus touchée après l'Ile de France).

La Bretagne reste, comme en 2020, la région la moins chère à assurer pour un appartement...

Assurer une maison coûte en moyenne 252 euros par an

L'assurance habitation pour une maison a légèrement augmenté en 2021. La prime annuelle moyenne s'élève désormais à 252 euros, soit une hausse de 1,6%.

Cette évolution s'explique notamment par la situation de ces derniers mois, qui a poussé de nombreux français à quitter leur appartement pour s'installer dans une maison. ..Or, une maison coûte toujours un peu plus cher à assurer qu'un appartement : le capital mobilier déclaré y est plus important, la surface plus grande et les assurés préfèrent opter pour des formules plus protectrices et donc plus chères. En outre, les maisons sont plus exposées aux risques de catastrophes naturelles tels que les inondations.

La Normandie, qui fait partie des régions les plus prisées par les franciliens, connaît la plus forte augmentation de prix depuis le début de l'année (+ 3,7%).

Le choix d'une formule plus protectrice en maison

53% des assurés optent pour une formule de base, qui comprend les garanties Responsabilité Civile, dégât des eaux, vol, incendie, catastrophes naturelles,... et prévoit une indemnité vétusté déduite en cas de sinistre.

Cet écart se creuse si l'on compare assurance maison et appartement. 56% des Français vivant en maison optent pour une formule avec rééquipement à neuf, contre 31% de ceux vivant en appartement.

Choisir une formule supérieure, qui inclut des garanties supplémentaires (dommages électriques, bris de vitre mobilier, objets de valeur,...) et un remplacement du mobilier sur la base de la valeur à neuf, représente un coût supplémentaire d'environ 20 à 25% par an par rapport à une formule vétusté déduite.

Le capital mobilier, plus important dans une maison

Le capital mobilier correspond au montant de l'ensemble des meubles, équipements électroménagers, TV, hifi, bijoux,... Il sert à l'assureur comme base de remboursement dans le cadre d'un sinistre. Plus il est élevé, plus le montant de la prime est important.

Les prix de l'assurance habitation stables malgré des taxes qui pèsent sur les contrats... Alors que les économies pour les assureurs habitation se sont élevées à 300 ME environ en 2020, les mesures prises depuis le début de l'année (confinements, encouragement du télétravail) devraient également permettre de contenir la sinistralité en 2021. Ainsi, selon l'IPAP d'Assurland.com (Indice du Prix des Assurances de Particuliers), les prix restent stables depuis le début de l'année en MRH (multirisque habitation).

Un facteur reste à surveiller dans les années futures, il s'agit de la surprime qui abonde le fonds des catastrophes naturelles prélevée sur chaque contrat d'assurance habitation. Actuellement fixée à 12%, elle pourrait être réévaluée à 18% pour maintenir le régime en place et faire face à la recrudescence des événements climatiques exceptionnels, et ainsi venir peser directement sur le prix des contrats pour les particuliers.

Rappelons que derrière le prix d'un contrat d'assurance habitation se cachent 30% de taxes fiscales au titre de la garantie incendie, un prélèvement de 5,90 euros qui abonde le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et une surprime de 12% qui alimente le régime CATNAT.

Méthodologie

L'étude a été réalisée par Assurland.com portant sur 12.000 devis d'assurance habitation effectués entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, avec une surface de 60 à 90m2 pour les appartements et de 90 à 130m2 pour les maisons et un capital mobilier déclaré entre 5.000 et 80.000 euros.