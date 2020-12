En 2020, la CADES a émis avec succès 23 MdsE d'emprunts à moyen et long terme sur les marchés internationaux

(Boursier.com) — La Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES), en charge de financer et d'amortir la dette sociale en France, dresse le bilan de l'année 2020 écoulée et annonce son programme de financement indicatif pour l'année 2021.

En 2020, 23 milliards d'euros de dette sociale ont été refinancés sur les marchés financiers internationaux.

Au premier semestre 2020, la CADES a réalisé avec succès son programme de financement initial à moyen et long terme d'un montant de 4 milliards d'euros. La CADES a notamment clôturé en mai un emprunt de référence d'un montant de 3 milliards de dollars qui a suscité un vif intérêt des marchés financiers, réunissant en quelques heures une participation record de 122 investisseurs pour un livre d'ordres de plus de 8 milliards de dollars.

A l'issue du vote en juillet par le Parlement, d'une reprise de 136 milliards d'euros de dette sociale et d'un prolongement de sa durée de vie en 2033, la CADES a lancé, dès le mois de septembre, un programme moyen et long terme complémentaire pour 2020 d'un montant de 20 milliards d'euros.

Ce programme de financement, mis en oeuvre au second semestre 2020, s'est inscrit dans le cadre d'émissions sociales (social bonds) et s'est traduit par la réalisation de 5 émissions sociales pour un montant total de 18,9 milliards d'euros levés sur les marchés financiers pour des maturités allant de 5 à 10 ans.

La maturité moyenne de ces opérations ressort à 8,3 ans avec un taux moyen de financement de -0,33%.

Responsabilité affichée

Répondant à la volonté réaffirmée des investisseurs de renforcer leurs investissements à caractère social, ce programme d'émissions sociales a suscité un intérêt marqué sur les marchés financiers internationaux, et notamment des investisseurs ESG, qui ont largement participé, à hauteur de 53,6%, aux émissions proposées par la CADES au cours du semestre d'après l'estimation qu'en font les banques ayant dirigé le placement des emprunts.

Sur le segment à court terme, la CADES a en outre, émis sur les marchés monétaires internationaux des papiers commerciaux libellés en euros et en dollars pour un volume total de 23,2 milliards d'euros au taux moyen de -0,498%.

Au 31 décembre 2020, 20 milliards d'euros prévus par le décret d'août 2020 au titre des opérations de reprise de dette auront ainsi été versés à l'ACOSS pour 16,4 milliards d'euros et à la CCMSA pour 3,6 milliards d'euros (ce dernier versement devant intervenir le 31 décembre 2020).

A date, ce sont ainsi 187,3 milliards d'euros de dette sociale qui auront été amortis et refinancés par la CADES sur les 280,5 milliards d'euros repris depuis sa création, y compris les 20 milliards d'euros au titre de 2020.

En 2021, un programme de financement indicatif de 40 MdsE prévu à moyen et long terme

En 2021, la CADES poursuivra la mission que lui a confiée le Parlement d'amortir la dette sociale. L'objectif d'amortissement de la CADES voté par le Parlement, dans le cadre de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, a été fixé à 17 milliards d'euros pour 2021 (contre 15,9 milliards d'euros en 2020 et 16 milliards d'euros en 2019).

La CADES projette d'émettre au cours de l'année 2021 40 milliards d'euros d'obligations à moyen et long terme. Ce programme pourrait inclure jusqu'à 35 milliards d'euros d'émissions d'emprunts de référence en euros, en dollars ou en livres sterling, qui seraient émis sous format social. Il sera complété par l'émission d'emprunts de diversification, pour un montant de 5 à 10 milliards d'euros, sous forme d'abondements de souches existantes, d'emprunts indexés sur l'inflation française, d'emprunts en devises non stratégiques ou de placements privés.

Par ailleurs, au titre de ses émissions à court terme, la CADES prévoit d'émettre des papiers commerciaux, libellés en euros et en dollars à concurrence d'une trentaine de milliards d'euros. Conformément à la loi d'août 2020, un décret précisera les dates et montants du versement de la deuxième tranche de 40 milliards d'euros au titre des opérations de reprise par la CADES en 2021.

"Nous jouons un rôle clef dans cette crise en garantissant la continuité opérationnelle du système de sécurité sociale et en amortissant sa dette suffisamment rapidement afin qu'elle ne pèse pas sur les générations futures. Depuis sa création, la CADES a toujours été un émetteur très actif sur les marchés financiers internationaux, bénéficiant d'une confiance sans cesse renouvelée que lui témoignent les investisseurs en souscrivant aux obligations qu'elle émet. L'attrait pour nos émissions, qui s'est confirmé en 2020, sera un atout décisif dans le succès de la mission que nous a confié le Parlement d'amortir la dette sociale", a déclaré Jean-Louis Rey, Président du Conseil d'administration de la CADES.

